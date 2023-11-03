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周渝民專訪／厭倦曬恩愛！與喻虹淵結婚8年　仔仔認曾自私要求1事

▲電影《車頂上的玄天上帝》主演周渝民專訪，坦言不喜歡高調曬恩愛，與喻虹淵結婚8年，仔仔承認曾自私要求旁人不要打擾他獨處。（圖／甲上）
▲電影《車頂上的玄天上帝》主演周渝民專訪，坦言不喜歡高調曬恩愛，與喻虹淵結婚8年，仔仔承認曾自私要求旁人不要打擾他獨處。（圖／甲上）

記者黃雅琪／專訪

林依晨、仔仔周渝民主演黃文英執導電影《車頂上的玄天上帝》，在片中「一人分飾兩角」扮林依晨戀人建築師「春山」、阿公「日興」的周渝民接受《NOWnews今日新聞》專訪，也分享與太太喻虹淵和女兒的家庭生活，向來需要「發呆」時間恢復元氣的仔仔，坦言曾經自私要求身邊的人：「獨處時不要打擾他」，後來漸漸懂得自己也是丈夫和爸爸的角色，不應該這樣限制旁人。

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▲《車頂上的玄天上帝》由林依晨（左）、周渝民主演。（圖／甲上）
▲《車頂上的玄天上帝》由林依晨（左）、周渝民主演。（圖／甲上）
不解「儀式感」存在意義！周渝民：我會活得很痛苦

周渝民因演出《痞子英雄》與同劇演員喻虹淵相識，兩人2015年結婚、婚後育有1女；相較於太太的高調曬恩愛，周渝民直言：「我不希望我生活變得很有儀式感，不想去記生日、紀念日」，更傾向於今天心情很好，突然就想買一束花送老婆的驚喜感，周渝民說如果戀人想過節，而對他有所期待會很痛苦：「情人節很多人在曬恩愛，所以妳認為另一半也應該要這麼做，不這麼做好像缺少哪一塊？如果妳讓我感受到這東西，我會活得很痛苦、我的生活會過得很痛苦。」

▲電影《車頂上的玄天上帝》周渝民專訪。（圖／甲上）
▲周渝民坦言不喜歡有儀式感的過日子。（圖／甲上）
「我不享受生活，我最常做的事情就是發呆！」周渝民笑說自己20年前的訪問跟現在一模一樣，在單身時將所有精力奉獻給工作：「一部戲結束後，我整個人會被掏空很長一段時間」，最近剛殺青的周渝民正好處在精、氣、神最虛弱的時期，需要頻繁待在家「發呆」補充能量。

▲周渝民在《車頂上的玄天上帝》片中，一人分飾建築師「春山」和阿公「日興」兩角。（圖／甲上）
▲周渝民在《車頂上的玄天上帝》片中，一人分飾建築師「春山」和阿公「日興」兩角。（圖／甲上）
因家庭徹底改變！周渝民、喻虹淵婚後陷入惡性循環

仔仔自認，曾經自私要求週遭人不要打擾他：「後來發現我還是有其他角色要扮演，我可能是一個家庭的爸爸、丈夫」，不能像單身時熬夜睡到隔天中午，現在的仔仔每天早上6點起床送女兒上學：「這是我唯一能夠，跟她一起做一件事的時光，接送她很累但是我很開心，每天上下車跟她說再見、加油！」

▲周渝民（後）在《車頂上的玄天上帝》中，扮演影響芙月觀念至深的關鍵人物阿公「日興」。（圖／甲上）
▲周渝民（後）在《車頂上的玄天上帝》中，扮演影響芙月觀念至深的關鍵人物阿公「日興」。（圖／甲上）
「我跟我太太每天都睡不飽！」仔仔不諱言為了家庭改變許多，聊起與太太喻虹淵婚前的同居生活：「我們以前的生活方式真的很自由，想睡到自然醒就自然醒，現在孩子睡了以後你會發現那段時光你不想睡，不是你不累，而是一天不就那最後的2小時屬於自己嗎？」得來不易的私人時光，令夫妻倆每天陷入熬夜早起的惡性循環，與一般夫妻如出一轍。

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