周渝民專訪／厭倦曬恩愛！與喻虹淵結婚8年　仔仔認曾自私要求1事

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周渝民因演出《痞子英雄》與同劇演員喻虹淵相識，兩人2015年結婚、婚後育有1女；相較於太太的高調曬恩愛，周渝民直言：「我不希望我生活變得很有儀式感，不想去記生日、紀念日」，更傾向於今天心情很好，突然就想買一束花送老婆的驚喜感，周渝民說如果戀人想過節，而對他有所期待會很痛苦：「情人節很多人在曬恩愛，所以妳認為另一半也應該要這麼做，不這麼做好像缺少哪一塊？如果妳讓我感受到這東西，我會活得很痛苦、我的生活會過得很痛苦。」
「我不享受生活，我最常做的事情就是發呆！」周渝民笑說自己20年前的訪問跟現在一模一樣，在單身時將所有精力奉獻給工作：「一部戲結束後，我整個人會被掏空很長一段時間」，最近剛殺青的周渝民正好處在精、氣、神最虛弱的時期，需要頻繁待在家「發呆」補充能量。
因家庭徹底改變！周渝民、喻虹淵婚後陷入惡性循環
仔仔自認，曾經自私要求週遭人不要打擾他：「後來發現我還是有其他角色要扮演，我可能是一個家庭的爸爸、丈夫」，不能像單身時熬夜睡到隔天中午，現在的仔仔每天早上6點起床送女兒上學：「這是我唯一能夠，跟她一起做一件事的時光，接送她很累但是我很開心，每天上下車跟她說再見、加油！」
「我跟我太太每天都睡不飽！」仔仔不諱言為了家庭改變許多，聊起與太太喻虹淵婚前的同居生活：「我們以前的生活方式真的很自由，想睡到自然醒就自然醒，現在孩子睡了以後你會發現那段時光你不想睡，不是你不累，而是一天不就那最後的2小時屬於自己嗎？」得來不易的私人時光，令夫妻倆每天陷入熬夜早起的惡性循環，與一般夫妻如出一轍。