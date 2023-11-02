喬8次位子讓侯友宜跟柯文哲坐一起？郭辦爆：有人在向廟方施壓
鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜三人稍早才在葫蘆寺同框，不過，卻傳出會前遭8度喬位子，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹原本想要請柯文哲換到台北市長蔣萬安旁邊，與侯友宜靠近一點。對此，郭辦發言人陳家頤還原事發經過，指稱廟方工作人員都私下抱怨，擅自移動廟方座位安排，暗酸侯友宜「反正也不是第一次移了，不是嗎?」
記者林怡昕／台北報導
陳家頤指出，身為郭台銘創辦人的隨行發言人，自己在昨晚18:36就已經與廟方確認，今天現場的流程、動線、台上拍照位置與座位安排，當時廟方就已經告知，因為蔣萬安也會到，所以安排兩位雙北大家長在一起，郭台銘與柯文哲一起，直言「大家都是好朋友，跟誰坐一起，不重要，但『尊重』， 很重要」。
陳家頤說，台北葫蘆寺今舉行起駕儀式，大家既是受邀前來，就是客人，客隨主便，是禮貌，也是作客之道，結果現場一大早八點半，就有記者朋友打電話來好心提醒，有人在向廟方施壓，想要換位置，甚至態度強硬要求廟方人員，將原本已經貼好的位置標籤撕下來，換成心中預設想給媒體拍到的「夢幻同框」畫面。
陳家頤再指，後來廟方人員親自出面，將位置調整回原有的安排，硬喬不動，就對外表示是要「還原」，那自己就來幫大家還原，從昨晚廟方排定的就是「白 北 柯 郭 葫 蔣 侯 大 麥」，結果今天連廟方工作人員都私下抱怨，擅自移動廟方座位安排，絲毫不尊重廟方的主體和主導性。
陳家頤直言，今天在媒體面前上演這場座位大風吹，「大家評評理，到底有沒有移?只能說，真的有移」，連大家已經入座了，還想要移，狠酸「反正也不是第一次移了，不是嗎?」