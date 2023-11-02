閃電狼10周年特展「拾光」開幕！歷年隊服、獎杯亮相 滿滿回憶殺
閃電狼職業電競隊10周年特展「拾光」本週末展開。今（2）日於台北華山文創園區西二館舉行開展茶會，開幕典禮由戰隊經理協同選手教練及合作夥伴們，共同切下生日蛋糕揭開「拾光」特展序幕。「拾光」特展11月2日至11月5日供民眾免費入場，現場展出歷年閃電狼隊服、獎盃、選手牆，電競粉們本週末絕對不能錯過。
記者張志浩/綜合報導
閃電狼「拾光」特展從入口一進入，就能看見歷史回顧特區「拾光隧道」，帶領大家一步步體驗閃電狼創隊至今各種點滴，粉絲還可以透過擴增實境（AR）技術重新體驗經典時刻。此外，閃電狼在各大賽事中獲得的勝利獎盃、獎牌，以及充滿故事的歷年周邊與參賽紀念物、戰隊訓練基地的私家珍藏，都首次在特展中公開展示。包括歷屆戰隊制服展牆、歷年各電競項目選手牆都相當震撼。
除了靜態展品，閃電狼「拾光」特展現場也將安排豐富的舞台活動，週六將舉行《傳說對決》現役選手見面會，讓粉絲能近距離與選手互動。同日邀請當年叱吒賽場的《英雄聯盟》和《爐石戰記》選手以及團隊「回娘家」觀展，並與《GG私密答》電競Podcast頻道合作，舉行Live Podcast與粉絲一同探探當年的未解之謎，同時展望閃電狼的未來。
閃電狼「拾光」特展最後一天，也將會舉行《傳說對決》和《英雄聯盟》玩家單挑賽，現場開放粉絲報名與其他粉絲互相切磋。11月2日至11月5日，閃電狼「拾光」特展在臺北華山文創園區為期四天舉辦，開放民眾免費入場，現場也準備Red Bull調飲，以及戰隊與正光製藥聯名推出的「狼來貼」。