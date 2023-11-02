網路聲量曝！柯侯呼聲大、柯郭好感度佳　在野內耗賴清德以逸待勞

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣議題研究中心說明，基本上截至10月中之前，柯文哲與侯友宜的預估得票率捲成「麻花狀」，但從10月20日當天開始，柯文哲的預估得票率緩步成長，從當天24.65％，領先侯友宜當天24.53％。此外柯文哲領先幅度更逐漸擴大，尤其是侯友宜大動作接受媒體專訪鬆口願意接受「柯侯配」當副手之後，雙方拉鋸自10月28日當天開始，首度拉開至1個百分點以上，當天柯文哲預估得票率25.98％，侯友宜24.93％；直到10月31日調查日期的最後一天，柯文哲預估得票率達25.99％，侯友宜24.95％，持續維持1個百分點以上的差距，但整體而言，仍在誤差範圍之中。
台灣議題研究中心分析，包括柯郭配、侯柯配與柯侯配幾種可能組合的網路聲量與好感度比較。其中柯侯配呼聲最大，侯柯配次之，柯郭配墊底。值得注意的是，儘管柯郭配總聲量不如其他兩種組合，但其好感度高達0.81，遠超侯柯配的0.43與柯侯配」的0.39。
而近期外傳賴清德將被在野黨邊緣化，原本領先其他對手的支持度可能因此下修，也有多家媒體民調指其支持度與對手逐漸拉近。但從大數據預估得票率數據來觀察，賴清德在整個10月裡，其預測結果一直維持在37％左右，顯示即使受到藍白合外溢效應、綠營桃色緋聞連環爆等風波影響，賴清德也依舊無傷。
台灣議題研究中心說明，在野黨持續內耗，藍白合空轉一個月無法對賴清德造成傷害，倘若戰線繼續拉長未停損，或盡快提出整合的明確方案，賴清德將可以逸待勞，坐收漁翁之利。
更多「2024大選」相關新聞。