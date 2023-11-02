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網路聲量曝！柯侯呼聲大、柯郭好感度佳　在野內耗賴清德以逸待勞

▲大數據分析顯示，柯侯配呼聲最高，其次是侯柯配，柯郭配墊底，但柯郭配好感度最高，若在野黨持續內耗，賴清德選情以逸待勞。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.02）
▲大數據分析顯示，柯侯配呼聲最高，其次是侯柯配，柯郭配墊底，但柯郭配好感度最高，若在野黨持續內耗，賴清德選情以逸待勞。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.02）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數72天，藍白合成藍白拖至今無下文，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集網路輿情數據資料，結果顯示柯侯配呼聲最高，其次是侯柯配，柯郭配墊底，但柯郭配雖總聲量不如其他兩種組合，但好感度則超過侯柯配與柯侯配，賴清德則未受到藍白合外溢效應影響，即便立委趙天麟陷入桃色風波退選也無傷，若在野持續內耗，賴不僅未被邊緣化，更將可以逸待勞。

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藍白合話題至今討論一個月仍無下文，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集網路輿情數據資料，整合各家媒體民調、歷史選舉資料，推估2024總統參選人得票率，預估結果顯示，在今年上月1日至月31日之間，柯文哲與侯友宜的得票率預估數字出現「黃金交叉」。10月初侯友宜預估得票率約23.16％，柯文哲僅22.06％；10月10日柯文哲預估得票率成長至23.52％，「黃金交叉」領先侯友宜當天的23.4％，隨後連續9天都領先侯友宜，期間柯侯陣營進行藍白幕僚「會前會」，但兩人差距尚不大；10月19日柯文哲預估得票率24.59％，幾乎與侯友宜同一天24.6％持平。

台灣議題研究中心說明，基本上截至10月中之前，柯文哲與侯友宜的預估得票率捲成「麻花狀」，但從10月20日當天開始，柯文哲的預估得票率緩步成長，從當天24.65％，領先侯友宜當天24.53％。此外柯文哲領先幅度更逐漸擴大，尤其是侯友宜大動作接受媒體專訪鬆口願意接受「柯侯配」當副手之後，雙方拉鋸自10月28日當天開始，首度拉開至1個百分點以上，當天柯文哲預估得票率25.98％，侯友宜24.93％；直到10月31日調查日期的最後一天，柯文哲預估得票率達25.99％，侯友宜24.95％，持續維持1個百分點以上的差距，但整體而言，仍在誤差範圍之中。

台灣議題研究中心分析，包括柯郭配、侯柯配與柯侯配幾種可能組合的網路聲量與好感度比較。其中柯侯配呼聲最大，侯柯配次之，柯郭配墊底。值得注意的是，儘管柯郭配總聲量不如其他兩種組合，但其好感度高達0.81，遠超侯柯配的0.43與柯侯配」的0.39。

而近期外傳賴清德將被在野黨邊緣化，原本領先其他對手的支持度可能因此下修，也有多家媒體民調指其支持度與對手逐漸拉近。但從大數據預估得票率數據來觀察，賴清德在整個10月裡，其預測結果一直維持在37％左右，顯示即使受到藍白合外溢效應、綠營桃色緋聞連環爆等風波影響，賴清德也依舊無傷。

台灣議題研究中心說明，在野黨持續內耗，藍白合空轉一個月無法對賴清德造成傷害，倘若戰線繼續拉長未停損，或盡快提出整合的明確方案，賴清德將可以逸待勞，坐收漁翁之利。

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