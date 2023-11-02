鼻吸能量棒爆紅！疑含有薄荷成分 「這群人」用過量恐呼吸停止
近期塑膠玩具刀「蘿蔔刀」在抖音爆紅，後來再出現一款「鼻吸能量棒」，主打提神、醒腦，但小兒科診所醫師詹前俊強調，這類產品的實際效果或影響還是要看其成分與比例才能得知，不過如果含有薄荷腦、薄荷等成分，注意不要讓小嬰兒接觸到，否則可能會引起不良反應。
記者林志怡／台北報導
詹前俊表示，並不清楚此類「鼻吸能量棒」實際的成分，但如果含有薄荷腦、薄荷等成分，在一些西藥裡頭有時會出現，像是綠油精等裡頭都有薄荷，但通常會特別提醒，因為薄荷對小嬰兒腦部來說太刺激了，很不贊成給小嬰兒等接觸到，不過實際上還是要看該產品的成分與濃度為何。
此外，詹前俊也提到，以他之前在幫孩子們治療的經驗來說，有些小朋友使用的、噴喉嚨用的藥物也含有薄荷，但3、4歲到國小的孩子們，其實很多都不太喜歡這樣的味道，覺得太辣了、刺刺的不舒服，有些還會對薄荷的味道表示害怕。
台灣兒科醫學會薄荷醇與類似物質的兒童使用建議中擇指出，「薄荷腦」即「薄荷醇」，藥理作用包括清涼、止癢、止痛、抗黴菌、抗細菌、抑制發炎、促進膽汁分泌、放鬆平滑肌、抑制神經系統等。
不過，醫學會指出，薄荷醇與類似物質對神經系統有抑制作用，有些嬰幼兒過量使用引起呼吸停止等嚴重不良反應的報告，內服或塗抹於鼻孔、臉部、胸部時，進入中樞神經系統的藥量較多，比較容易引起危險。