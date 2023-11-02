豪順家電館慶開幕做公益 大方送20組變頻電扇給弱勢
現年35歲的葉哲豪，原本是量販店家電銷售員，幾年前，勇敢走出舒適圈，從最基本的家電配送，到冷氣、洗衣機、液晶電視等各式家電安裝，他重頭學起。練就一身工夫後，葉哲豪自立門戶創立豪順家電館，短短幾年，已展店4家門市，今天進駐家樂福台中青海店，為歡慶開幕，不但大方推出滿額送，還捐贈20組變頻電扇給低收入戶，拼經濟也不忘做公益。
記者金武鳯/台中報導
葉哲豪說，萬事起頭難，他創業的第一家品牌授權，還是在早餐店簡單完成簽約，後來陸續與20多家知名大家電品牌簽約，可說消費者喜愛的品牌，豪順都應有盡有。至於首度進駐家樂福大賣場的豪順家電生活館，是他的第五家店，家樂福很禮遇，足足給了六百坪空間，他規劃出200坪當門市，提供消費者寬敞舒適購物環境，今天正式開幕。
葉哲豪表示，豪順家電生活館除了新品品項多外，最大特色是主打福利品。所謂福利品，來源大多是客戶退貨或是有些微刮傷，但不影響功能，保固期也和新品一樣，但價格就太親民了，最低是原價3折。豪順進駐大賣場，與過去街邊店最大不同，就是消費者到大賣場購物，會順道進場逛逛，有集市功能，不像街邊店的客人，大多是有需求才上門，客源大多了。
時值秋冬季節交替，明顯降溫且早晚溫差大，今天現場就展示多項當季熱賣小家電商品，並推出免費打卡禮、消費滿額贈禮、指定電視買一送一，以及一級節能空調補助5千再加碼1萬元等好康優惠，消費可享分期零利率，換季換新家電趁現在！
葉哲豪說，豪順家電抱持永續經營、回饋社會宗旨，今天歡慶開幕，除提供20組變頻電扇給予低收入戶免費索取外，另贈送2台55吋液晶大電視給社福團體做公益。葉哲豪強調，往後若有弱勢團體需要協助，亦將不遺餘力使命必達，盼讓社會暖流撫慰弱勢家庭民眾的心。