盤點李克強生平！中國官媒「4600字長文」憶功勳 三度提及習近平
中國前總理李克強遺體於2日上午在北京火化，中國國家主席習近平也到場送別，並與李克強夫人程虹握手慰問。中國官媒《新華社》在下午也發表一篇高達4600字的李克強生平長文，文中不僅一再強調李克強生前堅決擁護「習核心」領導，精選的回憶照片第一張更是選用李克強在2013年3月15日出任國務院總理後，與習近平握手的相片。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國官媒《新華社》這篇緬懷李克強生平的文章介紹到，李克強是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，1976年5月加入中國共產黨，1976年11月至1978年3月任安徽省鳳陽縣大廟公社大廟大隊黨支部書記。1978年3月至1982年2月，在北京大學法律系學習，曾任校學生會負責人。
文章提及，李克強擔任國務院總理後，先後兼任國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組長等職務，在科技、教育、生態環保和東北全面振興、西部大開發等領域傾注了大量心血，並誇讚其「具有堅強的黨性原則，講政治、顧大局，把黨的事業和人民的利益放在首位，切實做到對黨忠誠、為黨分憂、為黨盡職、為民造福。」
值得注意的是，內文也提及其兩任總理任期時，三度提及李克強是「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」完成相關工作，文章提及李克強「始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致」、「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」，並稱他一生獻身於共產主義事業，呼籲中國民眾化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。
根據《新華社》報導，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人均到八寶山與李克強送別，在李克強遺體前默哀鞠躬，胡錦濤則是送來花圈表示哀悼。現場除了中共高層領導人外，也有李克強的生前好友與同鄉代表前往送別。
為悼念李克強，北京天安門廣場已降半旗，除此以外，北京人民大會堂、中國外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館等，今日也都會降旗致哀。