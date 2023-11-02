柯文哲「廚餘說」挨轟 洪申翰提乳酪理論：絕非柯一人的荒謬
民眾黨總統參選人柯文哲昨日拋出能源政見，提及時任台北市長時否決10億元的廚餘處理廠計畫，並稱自己吃飯從來沒有廚餘，要訓練市民，此番言論引發爭議。民進黨立委洪申翰今（2）日表示，一個明顯反智的主張，砍掉一個正確的政策計畫，居然還能得意洋洋一說再說，以乳酪理論而言，如此離譜的決策，一定是在內部層層環節都失效，才有可能會發生，分析出柯團隊5特徵，認為「這絕不會只是柯文哲一個人的荒謬。」
記者陳威叡／台北報導
洪申翰表示，其實自己對於柯文哲稱多麼會減少廚餘，或多麼會吃廚餘，他都覺得很好，很值得鼓勵。但這都不是重點。奉勸柯文哲也不用拿「惜食」來模糊焦點。而事實上很多人更想知道的是，直接拿一個明顯反智的主張，砍掉一個正確的政策計畫，居然還被柯文哲得意洋洋地拿出來一說再說，到底這件荒謬至極的事，是怎麼能夠發生的？
洪申翰以乳酪理論為例，一個如此離譜的決策，一定是在內部層層環節都失效，才有可能會發生。而從這個荒謬的結果，可以知道柯文哲團隊，必然存在幾個特徵，首先是柯文哲必然極度的獨裁，讓原本行政部門專業的政策規劃，可以被柯個人反智的主張直接取代。
第二，柯團隊內部要不專業素養極差，無法辨認這個決策之愚蠢，或是即便有人知道這是錯誤的，但已不敢說真話，才會讓柯文哲一而再、再而三對外沾沾自喜這個主張，而無人告訴他這到底有多蠢。
第三，柯文哲對於永續或減碳的理解必然非常淺薄，才會在一場「淨零政策」主題的記者會上，大辣辣地講出自己反永續的事蹟，而不覺得有問題。
第四，柯的行政團隊內，某種「節省」的選擇傾向，已經失去理性的無限上綱，可想見，必定讓很多必要的工作計畫，難以好好運作。
最後，洪申翰說，柯文哲的團隊，必然非常欠缺各領域專業人士的社會網絡跟協助，所以當錯誤的決策做成後，還是很難從社會網絡的反饋機制，來校正錯誤決策。認為「這絕不會只是柯文哲一個人的荒謬。」