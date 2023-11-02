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看好Fed今年不再升息！美股開盤大漲　道瓊指數勁揚逾300點

▲美聯準會（Fed）再次宣布維持利率不變，市場解讀升息已經結束，今年剩餘時間內將不會再升息，帶動美股三大指數今（2）日開盤全面上揚。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美聯準會（Fed）再次宣布維持利率不變，市場解讀升息已經結束，今年剩餘時間內將不會再升息，帶動美股三大指數今（2）日開盤全面上揚。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美聯準會（Fed）再次宣布維持利率不變，市場解讀升息已經結束，今年剩餘時間內將不會再升息，帶動美股三大指數今（2）日開盤全面上揚，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲381.99點、或1.15％，標普500指數上漲63.13點、或1.49％，那斯達克綜合指數上漲188.79點、或1.45％。

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根據《CNBC》報導，由於今日開盤的強勢表現，預估道瓊工業指數和標普500指數，本週將創下今年單週最大漲幅，市場積極樂觀的情緒遍佈各個領域，各類股票均普遍上漲。美債殖利率下降，10年期美債殖利率下滑約14個基點，來到約4.65％。

Verdence Capital的分析師霍尼曼（Megan Horneman）表示，投資者或許有點過於樂觀，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）並未排除下個月升息的可能性，通膨仍存在波動，霍尼曼認為，目前最擔心的就是通貨膨脹再度被點燃。

不過，美國勞工部周4公布最新統計，今年第3季勞動成本（每小時工資與生產力的比值）下降了0.8％，原本專家預估勞動成本會微幅增加，結果實際上反而下降，算是意外的好消息。

用來衡量華爾街恐慌指數的芝加哥選擇權交易所VIX指數已經跌破16，來到近3週來新低，顯示投資人預期市場正趨於穩定。

 

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