46歲侯怡君看遍名醫求子5年砸1000萬 「我生不出來了」惹心酸
46歲侯怡君自從4年前拍完《多情城市》就沒再拍8點檔，中間演了一季的《鏡子森林》，剩下時間都為了生寶寶在養身體，這幾年來都未露面，她昨（3）晚出席老公蕭大陸製作的《市井豪門》殺青宴，直說：「我真的拚了4、5年，生不出來了。」雖然她語氣平淡、侃侃而談，但身邊的人都知道，為了生小孩她有多努力，不管是在金錢上前後花了1000萬元，還有心理上的壓力以及身體的痛苦，要侯怡君說出「生不出來了」，實在令人心酸。
記者蔡依庭／新北報導
侯怡君和大22歲蕭大陸愛情長跑20年才結婚，這幾年來為了求子費盡心思，尋遍各種名醫，最終她理出一個道理，對著一旁的王瞳說「趕快去凍卵」。侯怡君現在最後悔就是當年沒想到要凍卵，無奈地說：「我真的拚了4、5年生不出來了。」但她也不輕易脫口而出「放棄了」，她採取隨緣態度：「我現在是順其自然，因為已經努力到醫生都說夠了，他們也想盡辦法了，緣分還沒到。也好啦！2個人的生活也挺好的。」
現在她的生活除了老公，還把71歲媽媽接來台北同住。侯怡君透露，侯媽因為車禍現在行動不方便，也傷及腦部，雖然認得她，但常常問蕭大陸是誰，甚至以為是水電工，女婿也很有趣會回：「我是阿賢啦！來偷情的。」侯怡君其實很感謝蕭大陸，因為丈母娘和女婿才差4歲，她說：「他很包容，我真的很謝謝我的先生。」
蕭大陸製作人甘苦談 被演員「氣瘦了」
蕭大陸現在戲殺青了，人看起來瘦了一圈，尤其大肚腩已消風，他有感而發：「製作人要服務演員，顧及他們的情緒、是氣瘦了！」還說到現在對於資深演員比較友善，後悔沒繼續演「演員真的才輕鬆，也不用擔心收視率，長官怪也是怪製作單位。」但叫他去演下一檔王珮華製作新戲《愛的榮耀》，他酸溜溜地說：「他們level比較高，不要破壞人家的level。」
他提到前天病逝的導演陳慧翎曾說過：「做戲真的壓力太大！」他笑說：「還好我金牛座，睡一覺就沒事。」現在小倆口有時間了，侯怡君想騎腳踏車環島，蕭大陸是有答應，但是會把腳踏車架在車頂，累了就開車。其實蕭大陸心跳天生慢，1分鐘只跳54下，所以他適合爬山、競走的運動，目前沒有三高問題，但家族有血糖病史，所以有刻意少吃澱粉，也花了3個月吃鍋邊素或海鮮素，生活過得頗健康。