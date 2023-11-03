NBA／Wembanyama狂轟38分！正面擊敗Booker和KD　馬刺132:121取勝

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此役是Devin Booker的回歸戰，但是太陽上半場防守端表現卻荒腔走板，被馬刺兩節攻下75分、一度領先對手多達20分。Wembanyama中場休息時已經14投8中，攻下20分，還在一次快攻中完成雙手滑翔爆扣，讓現場球迷大飽眼福。
易籃再戰後，雙方球星的火力對飆來到高潮，Booker和Durant連續跳投得分，但Wembanyama在該節末連轟8分，讓馬刺穩住領先優勢，三節打完聖城依然以103:89擁有14分優勢。
但Booker在下半場手感持續加溫，末節他獨自在場上帶隊追分，一記頂人強投的外線，讓雙方分差回到個位數。馬刺在這段時間進攻略顯急躁，也讓太陽持續迫進比數，Kevin Durant的三分球命中，讓雙方在進入最後5分鐘時只剩下1分差。
但隨後Wembanyama挺身而出，連續在禁區製造犯規、站上罰球線，並且在時間剩下2分10秒時命中三分球，接著再進一顆中距離投籃，讓球隊重新取得12分領先，也率隊鎖定比賽勝負。
Victor Wembanyama今天面對太陽貧弱的內線，打得如魚得水，加上對方也不是擅長身體碰撞的球隊，因此對他來說沒有太大的威脅，轟下全場最高的38分。Booker復出後本場拿到31分，Durant則是貢獻了28分。