LOL世界賽8強賽程開打！LPL、LCK共7戰隊亂鬥　最新戰況懶人包

NBA／Wembanyama狂轟38分！正面擊敗Booker和KD　馬刺132:121取勝

▲Victor Wembanyama 在關鍵時刻連續取分，幫助馬刺本季再次戰勝太陽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Victor Wembanyama 在關鍵時刻連續取分，幫助馬刺本季再次戰勝太陽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

聖安東尼奧馬刺法國籍狀元Victor Wembanyama今（3）日在對上鳳凰城太陽的比賽展現自己作為球隊未來基石的能力，他全場26投15中，狂砍38分10籃板，帶領球隊以132:121拿下勝利，連兩場對太陽取勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上一場比賽馬刺在讀秒階段一度落後到5分的情況下，最終靠著Wembanyama的好表現，以及Keldon Johnson的關鍵抄截以及上籃，最終以115:114逆轉取勝。

此役是Devin Booker的回歸戰，但是太陽上半場防守端表現卻荒腔走板，被馬刺兩節攻下75分、一度領先對手多達20分。Wembanyama中場休息時已經14投8中，攻下20分，還在一次快攻中完成雙手滑翔爆扣，讓現場球迷大飽眼福。

易籃再戰後，雙方球星的火力對飆來到高潮，Booker和Durant連續跳投得分，但Wembanyama在該節末連轟8分，讓馬刺穩住領先優勢，三節打完聖城依然以103:89擁有14分優勢。

但Booker在下半場手感持續加溫，末節他獨自在場上帶隊追分，一記頂人強投的外線，讓雙方分差回到個位數。馬刺在這段時間進攻略顯急躁，也讓太陽持續迫進比數，Kevin Durant的三分球命中，讓雙方在進入最後5分鐘時只剩下1分差。

但隨後Wembanyama挺身而出，連續在禁區製造犯規、站上罰球線，並且在時間剩下2分10秒時命中三分球，接著再進一顆中距離投籃，讓球隊重新取得12分領先，也率隊鎖定比賽勝負。

Victor Wembanyama今天面對太陽貧弱的內線，打得如魚得水，加上對方也不是擅長身體碰撞的球隊，因此對他來說沒有太大的威脅，轟下全場最高的38分。Booker復出後本場拿到31分，Durant則是貢獻了28分。

NBA／馬刺狀元Victor Wembanyama稱自己是偶像　KD：這說明我老了

NBA／Wembanyama生涯首次跳球失利　輸給身高矮了15公分的他

影／用90秒告訴你Wembanyama有多神　美媒：顛覆籃球觀念！

NBA／Wembanyama前5戰狂砍103分！比肩海軍上將　一到末節就爆發

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞