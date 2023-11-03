周渝民專訪／女兒愛BLACKPINK！看《流星花園》神反應仔仔好無奈

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仔仔與太太喻虹淵因拍攝《痞子英雄》相戀，2015年結婚、婚後育有1女。經常需要獨處「發呆」恢復元氣的仔仔，笑說女兒很懂得察言觀色，只要看他手上拿劇本或是在翻閱東西，女兒就會試探性地先問他：「這是什麼故事？這是你下一個工作的東西嗎？」女兒已經接受他的演員工作。
起初仔仔覺得講太多女兒可能也聽不懂，但透過一次次的「父女交流」之後，反而令他快速整理思緒、定位角色特質：「用最簡單、最精準的方式去跟她講！」與女兒講述劇本內容時，意外的也幫助仔仔統整大量資訊，以最簡單易懂的方式說明，不過他也笑說：「她其實沒有把那句話放在心上，她只是想講話而已。」
女兒只愛BLACKPINK！不懂男神仔仔當年有多紅
男神等級的仔仔，也曾給女兒看過早期「白馬王子」時期的作品，像是戲劇《流星花園》、個人專輯《Make a wish》，結果女兒看完的反應竟是皺眉頭問：「這是你嗎？」令仔仔哭笑不得的回說：「這是很年輕時候的爸爸！」畢竟在家中的他通常是穿著吊嘎、短褲、頭戴髮箍，留著滿臉鬍子的爸爸：「她不是很感興趣，她只想看一眼而已。」
仔仔因演出偶像劇《流星花園》中的花澤類暴紅，曾風靡萬千少女，對於女兒的反應他無奈道：「她一點都不著迷那些，她現在著迷的是朋友著迷的東西，像是BLACKPINK的一首歌，她們會跟著一起跳舞！」曾試著給孩子看自己過往作品，但每一代的孩子都會喜歡不同的偶像，仔仔早已看淡一切。《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映。