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周渝民專訪／女兒愛BLACKPINK！看《流星花園》神反應仔仔好無奈

▲電影《車頂上的玄天上帝》主演周渝民專訪，仔仔透露女兒只愛BLACKPINK，看《流星花園》皺眉頭疑惑問：「這是你嗎？」令他哭笑不得。（圖／甲上）
▲電影《車頂上的玄天上帝》主演周渝民專訪，仔仔透露女兒只愛BLACKPINK，看《流星花園》皺眉頭疑惑問：「這是你嗎？」令他哭笑不得。（圖／甲上）

記者黃雅琪／專訪

周渝民（仔仔）主演電影《車頂上的玄天上帝》，接受《NOWnews今日新聞》專訪，本片大量探討情感關係對人的深遠影響，疼愛女兒的仔仔也透露，曾經給她看過當F4成員花澤類時演出的《流星花園》，但女兒完全沒興趣還皺眉頭問：「這是你嗎？」仔仔無奈笑說，女兒現在只著迷於BLACKPINK的歌舞。

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▲周渝民（左）與老婆喻虹淵求婚過程超隨興，當天早上才找證婚人。（圖／翻攝自喻虹淵臉書，2015.12.01）
▲周渝民（左）與老婆喻虹淵結婚8年。（圖／翻攝自喻虹淵臉書，2015.12.01）
「父女交流」對劇本！仔仔不怕女兒吵

仔仔與太太喻虹淵因拍攝《痞子英雄》相戀，2015年結婚、婚後育有1女。經常需要獨處「發呆」恢復元氣的仔仔，笑說女兒很懂得察言觀色，只要看他手上拿劇本或是在翻閱東西，女兒就會試探性地先問他：「這是什麼故事？這是你下一個工作的東西嗎？」女兒已經接受他的演員工作。

▲電影《車頂上的玄天上帝》周渝民專訪。（圖／甲上）
▲周渝民熱愛與女兒交流劇本內容。（圖／甲上）
起初仔仔覺得講太多女兒可能也聽不懂，但透過一次次的「父女交流」之後，反而令他快速整理思緒、定位角色特質：「用最簡單、最精準的方式去跟她講！」與女兒講述劇本內容時，意外的也幫助仔仔統整大量資訊，以最簡單易懂的方式說明，不過他也笑說：「她其實沒有把那句話放在心上，她只是想講話而已。」

▲周渝民曾演出《流星花園》中的花澤類，風靡萬千少女。（圖／《流星花園》劇照）
▲周渝民曾演出《流星花園》中的花澤類，風靡萬千少女。（圖／《流星花園》劇照）
女兒只愛BLACKPINK！不懂男神仔仔當年有多紅

男神等級的仔仔，也曾給女兒看過早期「白馬王子」時期的作品，像是戲劇《流星花園》、個人專輯《Make a wish》，結果女兒看完的反應竟是皺眉頭問：「這是你嗎？」令仔仔哭笑不得的回說：「這是很年輕時候的爸爸！」畢竟在家中的他通常是穿著吊嘎、短褲、頭戴髮箍，留著滿臉鬍子的爸爸：「她不是很感興趣，她只想看一眼而已。」

▲F4主演的《流星花園》曾帶動偶像劇潮流。（圖／微博）
▲F4主演的《流星花園》曾帶動偶像劇潮流。（圖／微博）
仔仔因演出偶像劇《流星花園》中的花澤類暴紅，曾風靡萬千少女，對於女兒的反應他無奈道：「她一點都不著迷那些，她現在著迷的是朋友著迷的東西，像是BLACKPINK的一首歌，她們會跟著一起跳舞！」曾試著給孩子看自己過往作品，但每一代的孩子都會喜歡不同的偶像，仔仔早已看淡一切。《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映。

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