廖家儀嫁香港豪門飛機當高鐵坐！快閃回台見「準女婿」卻淪陪襯
廖家儀昨（3）晚為了參加民視8點檔《市井豪門》殺青宴，特別從香港飛回台灣，今天一早又飛回去，明天再回來參加高爾夫球比賽，樂當空中飛人超級拚。她一坐下來受訪，就被問劇中女兒謝京穎和張書偉的婚事，先是自嘆：「我只能蹭我女兒蹭新聞是嗎？」接著坦言，早在他們公開前，她早已嗅出2人有些什麼，張書偉也很大方完全沒要隱瞞，而她這位假丈母娘替女兒澄清沒懷孕，然後溫馨提醒：「他好像欠一個求婚儀式？女人就是要有一個正式的求婚。」
記者蔡依庭／新北報導
廖家儀嫁去香港當富太14年，但完全沒有貴婦的架子，超級親民有話直說。張書偉如此急著娶回謝京穎，不免讓人懷疑是否有孕在身，但廖家儀劈頭就幫否認，「確定沒懷孕啦！她說了穿婚紗會不好看」，拍打自己的肚子，賣力地替未到殺青宴的劇中女兒謝京穎澄清，還搬出女方真正家長，透露女方家庭滿保守，所以謝京穎應不會帶球嫁。
身為成熟女明星，廖家儀一開始就跟張書偉說，「能公開就公開，既然都愛成這樣，不要讓媒體追來追去」，當然她有自己的理由：「我一直覺得，在演藝圈談戀愛女生比較吃虧，因為常常都要被藏起來，所以後來他們公開我很開心，覺得很好，今天來看看新郎會有什麼表示。」
廖家儀已經預約要當他們證婚人，但要結婚之前，再三強調張書偉欠謝京穎一個儀式，「戶口名簿求婚不正式，女人就是要有一個正式的求婚儀式，我自己結婚都2個求婚了，因為我老公第1個不正式，所以需要求婚儀式。」