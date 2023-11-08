鎖定時尚消費商機！亞洲最大時尚購物平台ZALORA擴大台灣布局

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今年5月ZALORA宣布擴大布局台灣市場，營收行銷長Achint Setia表示：「台灣是非常重要的市場，ZALORA將加大台灣的布局力道，包括完善物流供應鏈、建立不同購物旅程接觸點，與尋求更多台灣本土品牌加入平台，提供引以為豪的售後服務，進一步開發台灣電商網購市場。」針對此次擴大布局，Achint Setia進一步分享台灣消費者輪廓，表示過去六個月消費的消費者，第一次在ZALORA買的都是時尚精品，這是與其它網購電商平台有所區別的地方，因此對台灣市場抱有非常高的期待！
目前ZALORA積極延攬在地人才團隊，期望偕同員工對台灣市場的掌握，落實有效的在地經營，過去幾個月ZALORA也透過與KKBOX、TVBS等團隊進行合作宣傳提升品牌能見度，目標就要做台灣第一大的時尚生活消費平台 。
ZALORA三大保證解決消費者網購痛點
隨著重金布局台灣市場，ZALORA品牌傳播總監Neha Bhasin表示：「台灣消費者重視價值和品質，願意多花一點錢買到高品質商品，特別一定要是正品，相較其它國家的消費者更願意等待取得滿意的商品。隨著品牌長期經營台灣市場，ZALORA也觀察到台灣消費者在網購時非常在意平台免運優惠、商品退換貨處理、正品保障等消費痛點，故ZALORA提出三大保證，絕對讓消費者買的安心又滿足。」
針對台灣消費者網購的痛點，ZALORA主打100%正品、3,000家國際名品、30天內免費退換貨等三大保證外，成為會員VIP一年內享不限次數免運服務與每一筆訂單享3%的現金回饋外，各項重大活動還可以享有優先搶購機會。不管是想購買男裝、女裝、兒童、美妝、時尚奢侈品等商品，全球超過3,000個品牌合作夥伴，只要一鍵下單就能立即享有。
ZALORA深耕台灣擴大合作夥伴生態系 迎戰雙11祭最低1折優惠
隨著雙11購物節登場，ZALORA於11月8日至13日Adidas、Coach、Michael Kors、Gucci等深受消費者喜愛的品牌都有最低1折的優惠。ZALORA積極與Visa、玉山銀行、台新銀行、富邦銀行等多家銀行進行異業合作，額外再提供5%到10%的回饋，並提供Line Pay 和街口支付等便利的支付功能，期望讓消費者以更優惠的價格購買到心儀商品。另外只要成為專屬VIP會員，除了享有一年無限次數的免運優惠外，更能先提前搶購每日的大型限時特賣。
行銷副總監(香港,台灣) Michael Ho表示：「台灣消費者關注永續時尚，為了滿足消費者不同需求，針對此次加大布局台灣市場，ZALORA將擴大在地經營，積極尋求更多台灣本土品牌合作，預計未來六個月將有望看到更多本土品牌加入平台。」