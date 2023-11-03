阿滴曾動念輕生！終於走出憂鬱症 嚴重時「連開窗戶都無法」
百萬YouTuber阿滴，在生涯高峰時遭憂鬱症侵襲，甚至有過輕生念頭，痊癒後他出書分享自身經歷，希望幫助需要幫助的人，阿滴首次接受電視專訪，上鏡電視《少年新聞週記》，回憶生病過程，「我覺得我的腦子半殘了，回不去以前的狀態了，這是一個很大的絕望感。」阿滴坦言，最嚴重時，連開窗戶都無法，要靠爸爸幫忙。阿滴被恐懼占據了一切，不敢活也不敢死，「我無法活著面對這麼多無法解決的困難；我也不敢輕生，因為我知道輕生會帶來什麼後果。」
記者黃盈容/綜合報導
網紅阿滴在頻道「阿滴英文」教人英文，2年頻道就破百萬訂閱，人氣超夯。但阿滴卻在事業高峰期，深陷憂鬱症所苦。他回憶在生病最嚴重的時候，光是洗澡就得花一整天的氣力，「有一天爸爸問我，他可以怎麼幫助我？我跟他說『幫我打開窗戶』。」一旁的主持人潘照文驚呼：「什麼？開窗戶？這麼小的事情耶！」阿滴回答：「對呀，我當時躺在床上，我沒有辦法做這件事。」
聽到這些話，潘照文心疼的說：「可見得你當時承受的壓力有多大。」阿滴表示，他很感謝他的爸爸在當時問了這樣的問題，「這句話包含了他理解我的狀況，以及他想幫助我的心情」。
在發現罹患憂鬱症之後，阿滴積極尋求解決的方式，除了就醫、吃藥、心理諮商之外，家人好友也輪流陪伴他，更重要的是阿滴自己很努力，阿滴說：「每天早上醒來一有意識，我就對自己說『我很棒』，一直說、不停的說，一開始我也懷疑過真的會有效嗎？結果一個禮拜就有感。」
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