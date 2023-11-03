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瑪利亞籌建「安老家園」 捐款贈蕭青陽設計三款愛心禮

▲因應高齡社會雙老照顧及安老居所，瑪利亞籌建安老家園，盼社會各界捐輸助「早日成家」。（圖/記者金武鳳攝，2023.11.3)
▲因應高齡社會雙老照顧及安老居所，瑪利亞籌建安老家園，盼社會各界捐輸助「早日成家」。（圖/記者金武鳳攝，2023.11.3)

記者金武鳯/台中報導

台灣已邁入高齡社會，因應中高齡服務對象安老居所及雙老照顧問題，瑪利亞基金會計畫籌建「瑪利亞心智障礙安老家園」，預估經費逾3億6仟萬元。為籌募興建經費，邀請葛萊美獎國際設計師蕭青陽設計3款限量龍年愛心捐款禮，今天宣佈捐款贈活動開跑，市議員劉士州及美麗風尚醫美診所率先響應，也期盼大眾慷慨解囊，助安老家園「早日成家」。

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臺中市社會局局長廖靜芝表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，且心智障礙者會提早老化，應盡早進行老化預防、減緩退化與安老規劃，瑪利亞心智障礙者安老家園就是一個可以滿足高密度支持的安老居所，提供障礙者融入社區的生活支持，在心智障礙者與家屬雙老之際，為其銜接一個安適自在、健康老化的家，臺中市政府社會局持續做他們堅強後盾外，社會上還有很多人愛心支持，瑪利亞基金會並不孤獨。

▲瑪利亞籌建「安老家園」，蕭青陽助設計三款愛心捐款禮，今天宣布捐款贈開跑。（圖/記者金武鳳攝，2023.11.3)
▲瑪利亞籌建「安老家園」，蕭青陽助設計三款愛心捐款禮，今天宣布捐款贈開跑。（圖/記者金武鳳攝，2023.11.3)
瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，隨著臺灣邁入高齡社會，有高達3萬名心智障礙者年紀來到45歲，他們的身體比一般人提早20年老化。以長青班接受服務的小儀為例，嚴重癲癇的她，現年51歲，目前由76歲的媽媽獨自照顧，小儀除了情緒問題，每一次癲癇發作也會使她智力更加退化，須要媽媽陪伴才能出門。最近她已經切除子宮及全胃，身體狀況更惡化。

陳怡君表示，小儀母女除了要面對雙重老化的沉重負擔，媽媽還必須擔心小儀的安置問題，他們的故事，正反映全台3萬名中高齡心智障礙者家庭，所面臨的現實與困境。有鑑於此，籌建安老家園刻不容緩。很感謝蕭青陽設計師，以「溫暖的光芒 閃閃發亮」為主題，創作龍麟紅包袋、暖心紅茶禮盒、鈦杯咖啡禮盒三種愛心捐款禮，協助籌募興建基金。

▲瑪利亞籌建「安老家園」， 捐款贈蕭青陽設計三款愛心禮。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.3)
▲瑪利亞籌建「安老家園」， 捐款贈蕭青陽設計三款愛心禮。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.3)
蕭青陽設計師表示，「溫暖光芒 閃閃發亮」象徵兩顆星芒相互照耀，讓生命發光去點燃亮另一道光。也願這份愛，創造你我的好運氣，感謝因為有你的付出，讓他們得以閃閃發亮，也讓我們一起用愛迎接龍年，新的一年如龍麟般閃閃發亮。

基金會今天舉辦「捐款贈」開跑活動，美麗風尚醫美診所雷濬嶸院長率先認捐100組鈦杯咖啡禮盒，希望能藉此抛磚引玉，喚起各界以行動展現感恩與愛心，捐贈善款支持瑪利亞安老家園籌建，讓邁入老年的心智障礙者能夠受到妥善的生活照護。另市議員劉士州也認捐3000元，他打算將獲得的龍麟紅包袋，全放在服務處供索取，拋磚引玉，喚來更多人響應，將愛散播出去。

捐款贈活動期間自即日起至112年12月31日，凡單筆捐款300元即可獲贈蕭青陽設計款「龍麟紅包袋」一組、單筆捐款600元贈「暖心紅茶禮盒+龍麟紅包袋」一組、單筆捐款1,800元贈獨家限量2,000組「鈦杯咖啡禮盒」一組，捐款全數作為「瑪利亞心智障礙者安老家園」籌建經費。活動方式請上瑪利亞官網查詢或洽（04）24713535分機1406、1403。


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