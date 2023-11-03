瑪利亞籌建「安老家園」 捐款贈蕭青陽設計三款愛心禮

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瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，隨著臺灣邁入高齡社會，有高達3萬名心智障礙者年紀來到45歲，他們的身體比一般人提早20年老化。以長青班接受服務的小儀為例，嚴重癲癇的她，現年51歲，目前由76歲的媽媽獨自照顧，小儀除了情緒問題，每一次癲癇發作也會使她智力更加退化，須要媽媽陪伴才能出門。最近她已經切除子宮及全胃，身體狀況更惡化。
陳怡君表示，小儀母女除了要面對雙重老化的沉重負擔，媽媽還必須擔心小儀的安置問題，他們的故事，正反映全台3萬名中高齡心智障礙者家庭，所面臨的現實與困境。有鑑於此，籌建安老家園刻不容緩。很感謝蕭青陽設計師，以「溫暖的光芒 閃閃發亮」為主題，創作龍麟紅包袋、暖心紅茶禮盒、鈦杯咖啡禮盒三種愛心捐款禮，協助籌募興建基金。
蕭青陽設計師表示，「溫暖光芒 閃閃發亮」象徵兩顆星芒相互照耀，讓生命發光去點燃亮另一道光。也願這份愛，創造你我的好運氣，感謝因為有你的付出，讓他們得以閃閃發亮，也讓我們一起用愛迎接龍年，新的一年如龍麟般閃閃發亮。
基金會今天舉辦「捐款贈」開跑活動，美麗風尚醫美診所雷濬嶸院長率先認捐100組鈦杯咖啡禮盒，希望能藉此抛磚引玉，喚起各界以行動展現感恩與愛心，捐贈善款支持瑪利亞安老家園籌建，讓邁入老年的心智障礙者能夠受到妥善的生活照護。另市議員劉士州也認捐3000元，他打算將獲得的龍麟紅包袋，全放在服務處供索取，拋磚引玉，喚來更多人響應，將愛散播出去。
捐款贈活動期間自即日起至112年12月31日，凡單筆捐款300元即可獲贈蕭青陽設計款「龍麟紅包袋」一組、單筆捐款600元贈「暖心紅茶禮盒+龍麟紅包袋」一組、單筆捐款1,800元贈獨家限量2,000組「鈦杯咖啡禮盒」一組，捐款全數作為「瑪利亞心智障礙者安老家園」籌建經費。活動方式請上瑪利亞官網查詢或洽（04）24713535分機1406、1403。