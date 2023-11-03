切斷與加薩所有聯繫！戰前就在以色列工作的加薩工人將全數遭遣返

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獲得以色列的工作許可證，是許多加薩人維生的最好出路，在以色列所能賺取的工資比在加薩所能賺取的工資高出好幾倍。近年來，以色列陸續發放工作證給加薩人，允許他們入境以色列工作改善生活，作為鼓勵加薩人與哈馬斯保持距離的經濟誘因策略的一部分。
不過隨著新一輪以巴衝突爆發，以色列鐵了心要切斷與加薩的所有聯繫。根據《衛報》報導，10月7日哈馬斯發動對以色列的襲擊之後，當時人在以色列工作的加薩人，便遭受拘留和虐待。一位工人伊斯梅爾（Jamal Ismail）透露，「我們已經為他們工作了一段時間」，在餐廳、在市場，來賺取對以色列人而言只是最微薄的薪水，但在10月7日後一切都改變了，即便以色列人之前就認識他，「我們還是遭到了各種羞辱」。
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