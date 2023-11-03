優漾盃育苗羽球邀請賽 成人組4日開賽64支隊伍爭高下

深耕中部多年的健康品牌「優漾複合運動會館」，首次舉辦的「優漾盃育苗羽球邀請賽」，繼9月育苗組預賽落幕後，成人組預賽於4日登場，共有64支隊伍進行成人企業組、團體組預賽，晉級者將與公開組16支隊伍、以及已經晉級的16支育苗組隊伍，一同前進週日舉辦的決賽，爭奪公開組最高10萬元，企業組團體組最5萬元及育苗組最高5.4萬元高額獎金。 我是廣告 請繼續往下閱讀 優漾複合運動會館強調「運動不分年齡」，透過舉辦各種不同形式活動，讓大家「ALL YOUNG TOGETHER」在一起。羽球是一項特別適合亞洲人的運動，加上台灣選手在國際賽場屢創佳績，羽球已名列國內熱門運動項目。而本次賽事選在優漾複合運動會館接軌國際規格的羽球場，成人組共吸引超過250支隊伍報名！經過抽籤，將會有80支隊伍，可以在這座設有七面東京奧運同款的羽球地墊、挑高十三米、並使用符合BWF世界羽聯標準照明設備的高規格場地，一邊感受頂尖國際賽事的運動體驗、一邊爭奪高額團隊獎金！▲本次賽事選在優漾複合運動會館接軌國際規格的羽球場，成人組共吸引超過250支隊伍參賽。（圖/主辦單位提供）優漾複合運動會館總經理陳揚鈞表示：育苗組預賽當天所有小選手全力以赴的盛況，加上中華羽協專業裁判團隊現場執法，確實讓這座以接軌國際為目的的球館充滿國際賽事的氛圍。本週六將迎來成人組的賽事，本次參賽的許多企業團體，也都是長期支持羽球運動的同好，希望這個場地與這場賽事，不只能提供所有參賽者與眾不同的參賽體驗，也能發揮拋磚引玉的效果，讓更多資源能夠投入到基層運動的發展。」本週六將有64支隊伍，進行成人企業組、團體組的預賽，現場除了設有「職業球隊指定優漾運動防護團隊」現場提供專業運動按摩體驗外，也擴大園遊會胖卡攤車的規模，要讓所有選手不論是在場上場下，都能感受到最佳的體驗。而晉級者將與公開組16支隊伍、以及已經晉級的16支育苗組隊伍，一同前進週日的決賽，爭奪公開組最高$100,000、企業組團體組最高$50,000、育苗組最高$54,000的高額獎金。瑪利亞籌建「安老家園」 捐款贈蕭青陽設計三款愛心禮豪順家電館慶開幕做公益 大方送20組變頻電扇給弱勢 修平高教深耕暨USR計畫成果展 校長勉達成永續共融目標「台灣好行」四路線 串遊嘉義山海平原人文與自然