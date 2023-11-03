蘋果寄3大箱「60支iPhone 15」！他只訂4支傻眼了　秒變手機富翁

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該名網友原本訂購4支手機的價錢為3600美元（約11.2萬元新台幣），但最後收到的3大箱iPhone 15 Pro Max總價值卻將近9.6萬美元（約300萬元新台幣），讓不少人認為他根本是大賺一筆，可以不必因為蘋果公司的疏失而歸還。
不過，報導指出，蘋果公司一旦發現如此重大的疏漏，肯定會要求消費者退貨，即使消費者打算占為己有，蘋果公司也有辦法設法讓手機成為「磚塊」，使其完全無法使用，讓它們在被轉賣時受到影響。因此報導建議，該名網友應誠實退還訂單以外的手機，蘋果公司則應為了此疏失負責，給予消費者合理賠償。
事實上，根據台灣蘋果公司官網，在銷售與退款條款與細則中，明確指出「Apple在交貨前核實正確的定價。根據Apple Store錯誤公布的錯誤價格而訂購的貨物，可能被Apple撤銷」，以及「如果Apple有合理理由認為你已經或即將違反本條款和條件，無論是否已經接受的訂單，Apple保留取消任何訂單的權利」，因此若消費者遇到此情形，恐怕仍須全數歸還給蘋果公司。
@legends_gioSomeone reallyyy screwed up 😭 #fyp
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