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蘋果寄3大箱「60支iPhone 15」！他只訂4支傻眼了　秒變手機富翁

▲一名國外網友向蘋果公司訂了4支iPhone 15，沒想到包裹抵達時，竟有3大箱貨物等待簽收，裡頭總共有60支容量1TB的iPhone 15 Pro Max。（圖／翻攝自TikTok）
▲一名國外網友向蘋果公司訂了4支iPhone 15，沒想到包裹抵達時，竟有3大箱貨物等待簽收，裡頭總共有60支容量1TB的iPhone 15 Pro Max。（圖／翻攝自TikTok）

記者賴禹妡／綜合報導

蘋果公司（Apple）出產的手機「iPhone系列」至今累積大票死忠果粉，每年上新品都會造成搶購潮。近日就有一名國外網友向蘋果公司訂了4支iPhone 15 Pro Max，沒想到包裹抵達時，竟有3大箱貨物等待簽收，裡頭總共有60支容量1TB的iPhone 15 Pro Max，讓他當場傻眼直呼：「看來有員工搞砸了。」 

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根據外媒《PhoneArena》報導，一名國外網友在TikTok發布影片，透露他日前向蘋果公司訂購了4支iPhone 15 Pro Max，其中一支容量1TB的機型給自己，另外3支容量256GB的機型要給所屬員工，沒想到當他收到包裹時，映入眼簾的竟是60支容量1TB的iPhone 15 Pro Max，共用3個大箱子整齊裝好。 

▲當網友收到包裹時，映入眼簾的竟是60支容量1TB的iPhone15 Pro Max，共用3個大箱子整齊裝好。（圖／翻攝自TikTok）
▲當網友收到包裹時，映入眼簾的竟是60支容量1TB的iPhone 15 Pro Max，共用3個大箱子整齊裝好。（圖／翻攝自TikTok）
該名網友原本訂購4支手機的價錢為3600美元（約11.2萬元新台幣），但最後收到的3大箱iPhone 15 Pro Max總價值卻將近9.6萬美元（約300萬元新台幣），讓不少人認為他根本是大賺一筆，可以不必因為蘋果公司的疏失而歸還。 

不過，報導指出，蘋果公司一旦發現如此重大的疏漏，肯定會要求消費者退貨，即使消費者打算占為己有，蘋果公司也有辦法設法讓手機成為「磚塊」，使其完全無法使用，讓它們在被轉賣時受到影響。因此報導建議，該名網友應誠實退還訂單以外的手機，蘋果公司則應為了此疏失負責，給予消費者合理賠償。 

事實上，根據台灣蘋果公司官網，在銷售與退款條款與細則中，明確指出「Apple在交貨前核實正確的定價。根據Apple Store錯誤公布的錯誤價格而訂購的貨物，可能被Apple撤銷」，以及「如果Apple有合理理由認為你已經或即將違反本條款和條件，無論是否已經接受的訂單，Apple保留取消任何訂單的權利」，因此若消費者遇到此情形，恐怕仍須全數歸還給蘋果公司。 

@legends_gioSomeone reallyyy screwed up 😭 #fyp

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