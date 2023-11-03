視訊德國總理蕭茲 習近平談以巴衝突：片面袒護一方將讓衝突升級
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今（3）日下午與中國國家主席習近平舉行視訊會議，兩人討論了以巴衝突與俄烏戰爭，也提到中德之間的經貿合作議題。習近平表示，片面袒護一方而忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，造成衝突擴大升級。
記者倪浩軒/綜合報導
根據中國官媒央視報導，習近平與蕭茲的視訊會唔，中國外交部長王毅也有列席。習近平強調，當前國際情勢正在發生很大變化，地緣衝突加劇，經濟復甦乏力，冷戰思維回歸。中國和德國都是負責任的大國，不僅要發展好雙邊關係、做合作共贏的表率，更要捍衛國際秩序和多邊主義，攜手應對全球性挑戰。
蕭茲則表示，德中關係十分重要，希望繼續加深兩國各領域的合作，讓經貿關係更加緊密，相互便利簽證和人員往來，深化交流，推動中歐關係積極發展，希望德國企業在中國能取得更大成功。
而針對當前以巴衝突與俄烏戰爭等地緣政治危機，蕭茲表示希望與中國維持密切溝通。習近平則認為，擠壓別國安全空間，片面袒護一方忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，造成衝突擴大升級。中歐應該致力於調解衝突、緩和緊張，為促進區域和平與發展發揮積極作用。