鐵花村熄燈倒數！深耕13年培育音樂人　蘇打綠台東演出場地首選

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剛開始是為台東原住民打造音樂舞台，訴說台東的音樂故事。2010年7月31日正式成立了「鐵花村音樂聚落．慢市集」，過去荒廢的舊火車站開始聚集人潮，成為台東的新景點，更吸引了音樂界朋友。
除了在地歌手，不少國外樂團或歌手來台表演後，也會儘量爭取到鐵花村演唱；國內知名音樂人、團體如蘇打綠、伍佰、陳昇、張震嶽、盧廣仲、張懸等，在安排全台大型巡迴演唱會的同時，更不忘將鐵花村列為東部演出首選地點。
民歌之父胡德夫和金曲歌手陳建年、紀曉君更是多次登台演唱。胡德夫在鐵花村10歲生日時登台演唱，當時他說，鐵花村已經不只是原住民歌手演唱地方，他看見更多包括兩岸歌手、流行音樂歌手都來到這裡，已經超越台灣好基金會最初的夢想，鐵花村的出現讓很多來台東的朋友，能夠在這裡聆聽演出後，帶著最美的音樂回去。
此外，鐵花村更擔起「培育部落年輕人」的責任、深入偏鄉地區，培育有潛力的新生代站上鐵花村舞台。
村長汪智博今天難過地細數，鐵花村這幾年來舉辦超過逾3000場次各類型節目演出，和台東縣政府合作舉辦包括創作、演唱、樂器等等的人才培訓逾百人，出過2張唱片，讓許多年輕人圓音樂夢。「焚風音樂大賽」更是東台灣暑假重要音樂賽事。
除了音樂，鐵花村也與台東大學華語系舉辦「台東詩歌節」活動，為這片土地增添文學色彩。