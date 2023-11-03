藍白合仍有希望？黃珊珊爆料：柯文哲「下周要跟副手拍照」
2024總統大選將近，藍白合依然是關注焦點，民眾黨總統參選人柯文哲今（3）日表示，個人依然主張全民調，而若是贏在誤差範圍內，願意當副手，不過藍營尚未給出明確回應；柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊今（3）晚表示，下周已安排柯文哲與副總統候選人拍照，選務不可能停止，無法一直空等，柯文哲提的就是最後方案。
記者孫唯容／綜合報導
黃珊珊今天參加「館長」陳之漢直播節目《誰來Talk館》；面對館長詢問藍白合的機率有多高，黃珊珊表示，柯文哲今天提出的就是最後的方案，20號就要登記，「我必須很簡單說，下禮拜有安排主席跟副總統候選人拍照，那到底要不要拍？」選務不可能停，不分區立委也要準備拍照、亮相，怎麼可能會陪著在那邊等，這一點國民黨一定也一樣。
黃珊珊說，這段時間大家都在準備不分區立委名單，還有後續的文宣，柯文哲11月19日還有競總成立大會，這都不可能等，時間壓力真的要把這些事做好，這個方案就是民眾黨能夠接受的方案，要做民調可以很快，大概3天就會準備好，5天之內就可以做出來，只是要不要做而已。
至於柯文哲副手是誰，黃珊珊也坦言，自己也不知道，各政黨都一樣，一定有很多位副手在徵詢，20日大家一定會知道。