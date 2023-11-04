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李英愛沒偽裝現身公園！52歲神顏奇蹟防腐　美成「真人畫報」

▲韓流女神李英愛近照曝光，奇蹟凍齡。（圖／翻攝自李英愛IG）
▲韓流女神李英愛近照曝光，奇蹟凍齡。（圖／翻攝自李英愛IG）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓元祖女神李英愛入行32年，清秀五官、出眾氣質被形容讓人彷彿吸進純淨空氣，因而有「氧氣美女」美譽，2000年後憑經典劇《火花》、《大長今》走紅全亞洲，與大20歲旅美韓僑企業家鄭浩英結縭14年的她，育有一對龍鳳胎，日前李英愛在IG更新近照，沒有任何偽裝現身公園，凍齡美顏令人驚嘆，網友直說：「這不是真人畫報嗎？」

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▲李英愛熱愛演戲。（圖／李英愛instagram）
▲李英愛熱愛演戲，升格人妻、人母後減少工作量，將重心放在家庭，仍持續接好劇本。（圖／翻攝自李英愛IG）
▲李英愛曾表示，願意嘗試各種角色。（圖／翻攝自李英愛IG）
▲李英愛曾表示，願意嘗試各種角色。（圖／翻攝自李英愛IG）
4年前，李英愛一改低調作風，開通個人IG帳號，不時分享生活和工作點滴，上個月底分享3張在公園拍攝的照片，只見她一頭及肩短髮，以側臉入鏡，笑到雙眼瞇成一條線，另一張摘下口罩，拿手機看似在拍風景，唯美臉部輪廓現形，雖然有些許歲月痕跡，不過52歲狀態已經維持得相當好。

▲李英愛工作側拍美的如一幅畫。（圖／翻攝自李英愛IG）
▲▼李英愛工作側拍美的如一幅畫。（圖／翻攝自李英愛IG）
▲▼李英愛工作側拍美的如一幅畫。（圖／翻攝自李英愛IG）
▲李英愛年過半百狀態非常好。（圖／翻攝自李英愛IG）
▲李英愛年過半百狀態保養得宜。（圖／翻攝自李英愛IG）
李英愛在配文透露，正在趕拍預計年底播出的全新電視劇《Maestra》，「Maestra拍攝中～享受秋天，祝你好運！」女神與紅黃交錯的楓葉樹合影，美成一幅畫作，網友留言：「如此平靜」、「很喜歡她微笑的方式和容光煥發的樣子...看起來仍然如此迷人和年輕」、「一個內在智慧與美麗兼具的人」、「這不是真人畫報嗎？好漂亮啊！希望Maestra快點來」！

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