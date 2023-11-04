李善均今年沒吸毒！100根頭髮檢測為陰性 今再度傳喚揪真相
韓國娛樂圈毒風暴大反轉！實力派演員李善均被舉報吸毒後，上月底赴警局接受調查，採集100根頭髮進行檢測，沒想到初步調查結果出來，竟然是陰性，沒有大麻、精神藥物等反應，尿液檢測也沒驗出毒品成分，由於頭髮成長速度為每個月1公分，韓媒研判他至少8到10個月沒有碰毒品，今年應該沒吸毒。
記者江芷稜／綜合報導
李善均過往形象良好，沒想到10月負面新聞連環爆，被揭露在聲色場所吸毒，遭供毒者勒索3億元韓幣（約736萬元）封口費，還與酒店小姐出軌婚外情，讓妻子田慧振嚇到快暈厥，連忙將兩個兒子都送出國，他10月28日露面接受調查，哽咽向外界公開道歉，未否認吸毒傳聞。
仁川警察廳昨（3）日公開李善均驗毒初步結果，經過精密檢驗後，顯示李善均送檢的100根頭髮並未驗出毒品反應，頭髮成長速度為每月1公分，採樣頭髮長度約8到10公分，且鑑定結果都呈現陰性，意味他8到10個月沒有碰毒品。
但李善均被勒索威脅給封口費後，確實匯款給供毒者，仍涉有吸毒嫌疑，警方今日將再次傳喚他配合調查。李善均初次赴警局約談時，被爆料拒絕陳述，律師澄清若再度傳喚，他會誠實配合調查，不會行使緘默權。
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