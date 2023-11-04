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李善均今年沒吸毒！100根頭髮檢測為陰性　今再度傳喚揪真相

▲李善均10月出面接受調查，採集頭髮檢測結果為陰性，代表至少8到10個月沒吸毒。（圖／KBS News YouTube）
▲李善均10月出面接受調查，採集頭髮檢測結果為陰性，代表至少8到10個月沒吸毒。（圖／KBS News YouTube）

記者江芷稜／綜合報導

韓國娛樂圈毒風暴大反轉！實力派演員李善均被舉報吸毒後，上月底赴警局接受調查，採集100根頭髮進行檢測，沒想到初步調查結果出來，竟然是陰性，沒有大麻、精神藥物等反應，尿液檢測也沒驗出毒品成分，由於頭髮成長速度為每個月1公分，韓媒研判他至少8到10個月沒有碰毒品，今年應該沒吸毒。

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▲李善均涉毒重挫演藝事業。（圖／NOWnews資料照）
▲李善均涉毒重挫演藝事業。（圖／NOWnews資料照）
李善均過往形象良好，沒想到10月負面新聞連環爆，被揭露在聲色場所吸毒，遭供毒者勒索3億元韓幣（約736萬元）封口費，還與酒店小姐出軌婚外情，讓妻子田慧振嚇到快暈厥，連忙將兩個兒子都送出國，他10月28日露面接受調查，哽咽向外界公開道歉，未否認吸毒傳聞。

▲李善均（中）鞠躬再鞠躬。（圖／연합뉴스TV YouTUbe）
▲李善均（中）多次鞠躬道歉，未否認吸毒事實。（圖／연합뉴스TV YouTUbe）
仁川警察廳昨（3）日公開李善均驗毒初步結果，經過精密檢驗後，顯示李善均送檢的100根頭髮並未驗出毒品反應，頭髮成長速度為每月1公分，採樣頭髮長度約8到10公分，且鑑定結果都呈現陰性，意味他8到10個月沒有碰毒品。

但李善均被勒索威脅給封口費後，確實匯款給供毒者，仍涉有吸毒嫌疑，警方今日將再次傳喚他配合調查。李善均初次赴警局約談時，被爆料拒絕陳述，律師澄清若再度傳喚，他會誠實配合調查，不會行使緘默權。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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