陳建仁表態「核電是綠電」遭閣員打臉　馬英九質疑：院長幹假的？

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九說，2018年11月結合地方選舉辦理的「以核養綠」公投，同意廢止《電業法》95條之一「核能發電設備，應於中華民國114年以前全部停止運轉」的規定。4座核電廠所在的金山、萬里、恆春、貢寮各地區公投結果大多與全台6比4的得票比例相近，但蔡政府卻回應「不予理會」，核一、核二和核三都不延役，核四也不重啟。
馬英九表示，民進黨長期要求「修正鳥籠公投法」，降低公投門檻；為了「核四公投」，民進黨前主席林義雄千里苦行3次，要求「人民作主」。如今公投門檻降低了，鳥籠打開了，人民作主了，蔡政府卻對人民作主的決定毫不理會，對這種踐踏民意的蠻橫傲慢態度，馬英九認為國人應該嚴厲譴責。
馬英九說，現在全球197個國家當中，美國、歐盟、日本、韓國等國，不但都不反核，還在擴大興建新的核能電廠，尤其是美國，除了本身有93座核電廠，還在協助如烏克蘭、巴西、印尼興建核能電廠。日本除了繼續重啟2011年福島核電事件後停機的機組外，更令人注意的是據美國《時代雜誌》2年前的報導指出，中國大陸計劃在15年內投入4400億美元新建150座核電廠，加上原有的51座，總數將增加到201座，成為世界最大的核電國家，超過美國的93座。然而台灣還在推動「非核家園」這種早就遠遠落後於世界發展，更有害台灣未來的政策，實在是不可思議，更是不可原諒。
最後，馬英九指出，陳建仁院長前天的發言，已公開說明我國也是全球視核能為綠能國家的一員，卻遭自己的閣員公開打臉。他質疑，陳院長提出政策之前，沒有在行政院內部討論過嗎？難道是蔡總統下令要王美花與林子倫發言糾正陳建仁的嗎？認為這不是面子問題，更是我國能源政策混亂落伍問題，政府究竟是誰在決定能源政策？