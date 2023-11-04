雙11飯店優惠／高雄福華對身分證　Buffet吃到飽最低240元

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還有到網美咖啡廳HOVII Café及珍珠坊廣東料理，指定餐點可享最低外帶6.8折、內用7.5折優惠，HOVII Café最受歡迎的干貝黑松露燉飯、青醬雞腿義大利麵及小卷海鮮義大利麵，還有珍珠坊銷售排行的松露烏魚子炒飯、芋香米粉鍋等，通通可享優惠價。
高雄福華飯店也有11月整月份的平日餐飲優惠，麗香苑自助餐廳於每周一~周四的午、晚餐推出自助式沙拉吧，原價480+10%（全自助餐於週五～日），事先訂位出示身分證字號符合三個1，享85折、四個1則享75折優惠(人數上限3人)、六個1為半價優惠(人數上限2人)，等於每人240元就可享自助式沙拉吧吃到飽。（須加原餐價一成服務費）。11月到Smile One精緻涮涮鍋每桌消費滿3,999元即贈送波士頓龍蝦一隻(每日限量)；江南春餐廳則有一品明爐烤鴨搭配蟹粉豆腐煲，原價3,020+10%元現超值優惠價1,888元。
另外，天成飯店集團歡慶「Cosmos CLUB APP」會員回饋計劃屆滿兩年，即日起至2024年1月3日，推出一系列兌換優惠與點數加碼活動。於旗下品牌消費100元可獲得點數1點，點數價值1點等於1元，即享超值商品兌換與多項會員禮遇。
另搶搭雙11商機，推出「點數狂飆11倍送」即日起至11月11日加碼贈點，凡合格消費即可享有點數11倍回饋。「滿額週週抽住宿」即日起至2023年12月31日，單筆合格消費滿1,000元即可累計抽獎機會一次(以此類推)，提供總價值60萬天成飯店集團住宿券，週週抽共有十次抽獎機會，最後一週將於2024年1月3日抽出夢幻大獎超人氣花蓮瑞穗天合國際觀光酒店格蘭總統別墅平假日四人住宿券。
還有週年慶期間最高優惠兌點，即日起至2024年1月31日，推出多元超值商品兌換，像是會員點數750點可兌換價值1,276元天成世貿國際會館粵式港點兌換券；會員點數1,000點可放大兩倍兌換瑞穗天合國際觀光酒店格蘭別墅平日2,000元住宿抵用金；會員點數3,200點可以2.9折兌換天成文旅-繪日之丘溫馨家庭房平日四人住宿券。