李善均二度到案不停道歉：我會據實以告！驗毒陰性「再被拔腿毛」
韓星李善均涉嫌吸食大麻等多種毒品，遭檢察官限制出境，警方上個月28日傳喚本人到案說明，並採集100根毛髮、尿液進行毒品精密檢測，昨（3）日結果出爐，呈現陰性，李善均今天下午二度前往仁川警察廳釐清案情，被媒體追問相關問題，他一開口又向社會大眾道歉：「我會據實以告。」
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，李善均台灣時間下午12點45分左右現身警局，一下保母車就一臉凝重，先向鏡頭90度鞠躬，接著表示：「讓很多人擔心了...再次誠心地道歉，今天調查的過程我會據實以告，再次跟大家表達誠摯地歉意。」被問到會不會承認吸毒、怎麼看陰性結果，他都重複說：「今天的調查我會誠實以告。」
李善均的陰性檢測結果代表過去至少8到10個月沒有吸毒，不過，他被爆料受到酒店女經理的威脅，交出3.5億元韓圜（約920萬元新台幣）的巨款，因此還不能排除交錢之前曾吸毒的可能性。律師也說，測試結果為陰性，不表示嫌疑人沒有吸食大麻，因為頭髮會有漂白、染色等干擾檢測正確性的情況，因此，警方今天也許會採集李善均的腿毛，再次進行檢測。
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