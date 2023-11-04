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空軍「天龍操演」空中項目結束　台南1聯隊歡迎參訓英雄凱旋榮歸

▲參加天龍操演的IDF經國號戰機升空。(圖／翻攝自中華民國空軍臉書)
▲參加天龍操演的IDF經國號戰機升空。(圖／翻攝自中華民國空軍臉書)

記者呂炯昌／台北報導

代號「天龍操演」的空軍年度戰術總驗收為空軍年度重要戰訓任務之一，藉多元測驗驗證部隊年來訓練成效。國防部《青年日報》今(4)日報導，空軍第1聯隊（IDF經國號戰機聯隊）昨日舉辦慶功茶會，迎接空軍112年「空中戰術總驗收」的參訓英雄們凱旋榮歸。

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為激勵士氣，天龍操演將選拔出各項競賽「王牌飛行員」，作為飛行員標竿，獎項包括空勤「空戰王」、「箭靶王」、「炸射王」，均為王牌飛行員；地面部隊則是「神槍手」、「步槍手」，其他反潛、攔管、飛彈、防空則透過獎牌及獎金為獎勵。

王牌飛行員又稱空戰王牌或ACE，此稱號最早出現在第一次世界大戰，一般稱呼曾經擊落敵機逾5架的飛行員，世界排名第一的王牌飛行員為二戰時德國飛行員埃里希·哈特曼（Erich Alfred Hartmann），擊落過敵機352架。

去年天龍操演在模擬空戰中，新竹基地第2聯隊派出4架幻象2000戰機迎擊4架扮演紅軍的F-16戰機，藉由隊友間良好訓練與默契配合，將4架F-16全數擊落，幻象2000戰機則有一架遭擊落，獲得4:1的戰機。獲得「空戰王、箭靶王」榮譽，至於「炸射王」則由嘉義空軍基地第4聯隊的F-16戰機飛行員獲得。

根據《青年日報》報導表示，空軍第1聯隊昨日舉辦慶功茶會，迎接空軍112年「空中戰術總驗收」的參訓英雄們凱旋榮歸。參訓的第1作戰隊分隊長呂姓中校指出，此次擔任聯隊對空作戰防空攔截及機砲射擊項目的領隊，在帶領任務人員執行前置訓練時，從學理、裝備、操作及經驗方面傳授給隊友，並進一步運用術科訓練驗證，逐步提升整體作戰能力。

呂中校表示，防空攔截考驗的是飛行員在緊迫的時限內升空起飛，在短時間內須完成受令、著裝、開車、滑出並起飛；升空以後，更要迅速調適心理壓力，以完成後續任務。他分享，在攔截過程中，目標機前方突然隔了一層雲，憑藉訓練經驗與應變處置，在攔截點前找到機會完成目視辨證及有效武器發射，順利完成攔截。

《青年日報》也引述首次參加戰術總驗收的第9作戰隊飛行官梁姓上尉說法表示，在將近2個月的整備時間，最讓他印象深刻的是編隊成員每天在模擬機自訓到半夜還不肯離開，成員透過炸射諸元的精算及了解側風對諸元的影響，利用模擬機驗證所有可能遭遇的情況，才能在空對面投擲項目中，順利完成25磅訓練彈的投擲。

▲參加天龍操演的IDF經國號戰機，地勤人員在機腹中線掛架掛載天劍二型空對空飛彈。(圖／翻攝自中華民國空軍臉書)
▲參加天龍操演的IDF經國號戰機，地勤人員在機腹中線掛架掛載天劍二型空對空飛彈。(圖／翻攝自中華民國空軍臉書)
▲參加天龍操演的IDF經國號戰機升空。(圖／翻攝自中華民國空軍臉書)
▲參加天龍操演的IDF經國號戰機升空。(圖／翻攝自中華民國空軍臉書)

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