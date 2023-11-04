藍白合變「藍白拖」！管中閔：若是有心為家園「退步也就能向前」

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針對藍白合是否能成，柯文哲今天上午表示，他已經說出他的想法，接下來就要看國民黨回應；至於，民調初選日本模式，柯文哲說，「國民黨提名立委候選人69名，民眾黨11名，這樣合起來投票太奇怪」。
朱立倫今天受訪時則表示，對於柯辦總幹事黃珊珊稱「柯文哲下周就要跟副手拍照」，是否代表火車又要開走了？朱立倫強調，今天如果從主戰派角度，就是希望談都不要談拚到底，那國民黨也可以如此，同時也有這樣決心，但在國民黨心中是人民最重要，若不思考人民只想自己，最後得利的是民進黨。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
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