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藍白合變「藍白拖」！管中閔：若是有心為家園「退步也就能向前」

▲國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲「藍白合」陷入僵局，進入最後通牒，國民黨主席朱立倫3日提出日本、德國方案，不過柯文哲依然堅持全民調，但是若在願意在誤差範圍內就禮讓當副手；台大前校長管中閔在臉書發文「若是有心為家園，退步也就能向前」，疑似為藍白合僵局喊話。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.07）
▲國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲「藍白合」陷入僵局，進入最後通牒，國民黨主席朱立倫3日提出日本、德國方案，不過柯文哲依然堅持全民調，但是若在願意在誤差範圍內就禮讓當副手；台大前校長管中閔在臉書發文「若是有心為家園，退步也就能向前」，疑似為藍白合僵局喊話。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.07）

記者孫唯容／綜合報導

國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲「藍白合」陷入僵局，進入最後通牒，國民黨主席朱立倫3日提出日本、德國方案，不過柯文哲依然堅持全民調，但是若在願意在誤差範圍內就禮讓當副手；台大前校長管中閔在臉書發文「若是有心為家園，退步也就能向前」，疑似為藍白合僵局喊話。

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管中閔臉書4日發文表示「若是有心為家園，退步也就能向前。」網友見狀紛紛按讚留言「管爺發聲令人感慨」、「政治的高度就看誰是真的為國家著想」、「候選人都是政客，沒有人為家園」、、「賴清德當初都能忍辱負重，我們為什麼做不到？因為要執政的決心不夠，只在意一己私利」、「不為大局，只有自己」等語。

針對藍白合是否能成，柯文哲今天上午表示，他已經說出他的想法，接下來就要看國民黨回應；至於，民調初選日本模式，柯文哲說，「國民黨提名立委候選人69名，民眾黨11名，這樣合起來投票太奇怪」。

朱立倫今天受訪時則表示，對於柯辦總幹事黃珊珊稱「柯文哲下周就要跟副手拍照」，是否代表火車又要開走了？朱立倫強調，今天如果從主戰派角度，就是希望談都不要談拚到底，那國民黨也可以如此，同時也有這樣決心，但在國民黨心中是人民最重要，若不思考人民只想自己，最後得利的是民進黨。

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