怒轟藍白合破壞者一堆　朱立倫：誰不會主戰？但最後關鍵時刻要忍

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朱立倫說，國民黨曾經跌倒過，曾經失敗過，必須要反省，要遵從民意，要謙卑的面對，今天面對改變的時刻，必須要以所有民意為依歸，他常常跟侯友宜、立委講，今天不是為了個人的勝選，也不單位國民黨，是要贏回台灣、贏回中華民國。
朱立倫提到，最近太多支持者又期待又失望又憤怒，都在看到底能否藍白整合，這不是為了國民黨，而是超過6成民意希望下架民進黨、希望政黨輪替，希望找回公平正義，不能忍受兵凶戰危，要兩岸和平安定，更希望下一代過好日子，這才是初衷，不要只想自己贏，只想自己獲利。
朱立倫說，他會用最大誠心、耐心、同理心，希望在最後關鍵時刻，用人民的力量，要求政治人物、政黨一定要團結在ㄧ起，他可以不要任何的一切，只要民意所在、民眾的期待就是目標，拜託大家大聲說出來，這個時候誰都有情緒，卻有一大堆破壞者、主戰者，誰不會主戰？最後要拼，國民黨一定拼到底，但現在必須要忍，最後關鍵時刻一起努力。
朱立倫指出，15縣市長簽了名發表聯合聲明，支持藍白合兩方案，這代表絕大多數民意，一方面相互忍讓，一方面相互團結，用先進國家的方式，最後可以整合在一起，不是為個人，也不為政黨，團結的時候就是勝利的時候。
朱立倫強調，不要把這個責任丟給民眾，不要想用台北市長選舉的方式，能夠團結就趕快整合。
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