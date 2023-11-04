不下架民進黨簡直沒天理！馬英九：總統能做的這麼爛也不容易
國民黨總統參選人侯友宜今（4）日下午舉行總統暨立委選舉台北誓師大會，前總統馬英九致詞時痛批民進黨執政不像話，缺蛋、缺電、能源問題，真的很難想像一個政府可以爛到這個地步，「我自己也做過總統，要做的這麼爛也不容易！」民進黨既不民主，也不進步，要很有能耐才做得到，「小弟我是做不到的」。
記者余祥／台北報導
馬英九說，蔡英文上任總統提出兩國論，這完全違反中華民國憲法；民進黨執政關掉批評政府的中天電視台，台大教授因為批評政府就被警察約談，簡直盜匪，什麼民主？不下架民進黨簡直沒有天天理，大家一起下架這個不能捍衛主權，也不能捍衛人民人權的政府。
馬英九批，民進黨在野時還有模有樣，執政後卻倒行逆施，民進黨的私德更是大有問題，趙天麟外遇、鄭大老也是婚外情，民進黨真是桃花黨，公職人員桃花朵朵開，蔡總統雖然沒有桃花，但論文問題滿嚴重，倫敦政經學院說沒有蔡英文的論文資料，他哈佛畢業，絕對不可能沒有馬英九資料。
馬英九提到，他當總統時，侯友宜是警大校長，當時侯請他幫忙蓋鑑識中心，表示侯是實事求事的人，侯擔任新北市長時滿意度都是第一名，把這樣的人送進總統府是大家的幸福，一定要讓侯友宜這種硬漢進入總統府整段國家，關鍵這一仗一定要動員所有力量，捍衛中華民國。