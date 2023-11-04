台北造勢大會5萬民眾熱情力挺　侯友宜：不分顏色照顧全台灣人民

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侯友宜表示，彩虹之美是因為顏色共融，台灣不應該分什麼顏色，他感受很深的是，在新北市疫情最嚴峻時刻，以及推動建設過程中，碰到許多阻礙，就是因為中央政府集金錢權力在手裡，卻忘了台灣人民都是人民，「不是只有你的顏色才是你的人民！」只要侯友宜當總統，一定把台灣人民照顧好，人民的小事，就是我們的大事，我一定全力解決人民問題，不遺忘任何一個人！
侯友宜強調，目前國家安全面臨很多挑戰，就是政府出了問題，AIT主席說不支持台獨，要兩岸對話，台積電創辦人張忠謀也說沒有國家安全就會失去一切，許多國際友人也都在關心台海問題，但如今，戰機飛過來台灣的數量暴增，政府卻不願意面對兩岸兵兇戰危的情況，當作沒看見，賴清德甚至以務實台獨工作者自居，「怎麼讓人民放心，怎麼不引戰呢？」
侯友宜強調，「我們不要戰機，我們要客機，我們不要危機，我們要商機，我們更要創造和平好時機！」總統最重要的責任就是避戰，他會用生命保家衛國，並跟所有立委參選人一起，把民進黨的貪贓枉法全部抓出來，請大家在明年1月13日，也是蔣經國先總統逝世紀念日，一起站出來支持侯友宜，支持國民黨立委參選人，他會效法經國先生務實穩健、默默為台灣付出的精神，解決人民痛苦，帶領中華民國、帶領台灣走過危難。
「侯友宜是我的政治前輩」，蔣萬安表示，侯從基層警員做到新北市長，最了解基層辛苦跟百姓需求，更是四連霸的五星級市長，讓沈痾40年的塭仔圳獲得新生，這就是侯友宜的務實、遠見、魄力與執行力。他也提到，台北市社子島問題牽涉中央權限，希望和中央溝通一起解決，但現在還在等待，社子島居民不能再等了，一定要讓侯友宜當選總統，使台北與中央合作更密切，讓台北市發展更快、更進步。
蔣萬安表示，八年來人民憂心、家長疑慮，走到超市怕買到爭議進口蛋、走進餐廳怕吃到萊豬，家長也憂心孩子打到令人擔心的疫苗，但卻看不到執政黨重視民意，反而看到網軍側翼、高官肥貓賺飽飽，人民被壓得喘不過氣。尤其台灣未來十年發展關鍵在兩岸和平，侯友宜堅定反對台獨、信守中華民憲法，只有侯友宜可以創造兩岸和平與穩定，帶來繁榮契機，請大家支持侯友宜，帶來台灣正向改變！
韓國瑜表示，1月13日的選舉關係到子孫萬代，「如果選賴清德，我們將面對戰爭；如果票投侯友宜，我們將擁抱和平」。他並指出，賴清德的鑰匙用錯了，兩岸和平的大門永遠打不開，和平鑰匙不在台獨綱領，就在支持符合中華民國憲法九二共識的侯友宜手上，請大家一定要全力支持侯友宜當選總統，支持台北市8名立委參選人。
馬英九說，國民黨恢復執政，兩岸關係會恢復到和平、繁榮，讓台灣擺脫全世界最危險地方，侯友宜是實事求是的人，擔任新北市長施政滿意度第一名，把侯友宜送進總統府，是大家的幸福。朱立倫表示，「只要我們團結，就是勝利的時候」，一定要找回真理正義、和平安定，並且讓下一代過好日子，這就是民意所在、民眾的期待，就是我們的目標。請大家一定要共同團結，國民黨一定為人民拚到底！郝龍斌說，侯友宜是警界出身，過去是打擊犯罪一等一的好手，未來更會成立特偵組，清查民進黨弊案，請大家支持侯友宜，「票投民進黨，青年上戰場，支持侯友宜，讓青年進職場！」