EXO燦烈去醫美診所「再生皮膚」！躺床治療畫面全部公開了
南韓男團EXO成員燦烈今（4）日第一次隻身來台，在桃園巨蛋與4000位粉絲同歡約會。燦烈大方公開私下的生活照，健身、旅遊、到醫美診所保養的畫面通通不私藏，還大方公開躺在美容床上「再生皮膚」的過程，他說：「因為我看不到我自己，我好奇我長怎樣，就拿手機自拍一張。」
記者陳雅蘭／桃園報導
燦烈表演完《Nothin'》後，表示：「不不，一點都不累，不累，好的！」隨後再用中文自我介紹：「好久不見，我會中文一點點，我喜歡你們，我喜歡麻辣燙，謝謝，請多多關照。」
晚間除了表演，也有玩遊戲、分享近況環節，燦烈公開在健身房的照片，竟被主持人要求做伏地挺身，他乖乖聽話趴下，一口氣示範10次，豈料做完氣喘吁吁，逗樂全場。燦烈也分享去日本旅遊的畫面，還特別提醒大家「要吃鰻魚」，因為鰻魚對身體好，補足氣血、強腎通通有。
燦烈後方畫面換成粉色躺床的照片，原來是他去醫美診所的日常，他說：「我在管理皮膚，因為準備專輯要比平常更多的保養。這個儀器是LED再生皮膚，因為我看不到我自己，我好奇我長怎樣，就拿手機自拍一張，我漂亮嗎？」全場以熱烈尖叫給予肯定。
燦烈看醫美時感受不到痛，但只要看牙科就有疼痛感，「所以我平常好像偏向常喊痛的人，痛到流眼淚」，粉絲高喊：「啊～」表示心疼，燦烈立即安慰說道：「開玩笑的！沒關係！」