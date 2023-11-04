鍾承翰捧鑽石耳環慶10年婚！老婆反應讓他傻眼 怨妻只顧著徐佳瑩
李維維和鍾承翰今（4）日出席迷你影集《看看你有多愛我》記者會，在眾多分享中，今天最浪漫的故事就是，鍾承翰慶祝和老婆劉欣怡結婚10周年。他偷偷訂製鑽石耳環，對老婆說：「願不願再跟我走接下來10年、20年？」但搞笑的是，老婆一直忙徐佳瑩演唱會，根本忘記結婚紀念日，他驚：「妳該不會忘了？」結果就真的忘了，讓他覺得荒謬。
記者蔡依庭／台北報導
鍾承翰和老婆愛情長跑加結婚已經18年，婚後育有5歲獨子「翰寶」。鍾承翰是感性巨蟹男，他曾在臉書感性表示：「真的不覺得有過了這麼多年，感覺就好像昨天才發生的一樣，非常幸運讓我遇見了妳，時間流逝的速度快到跟不上，謝謝這10年的相知相惜，一起再迎向下個美好的10年，我愛妳。」但忍不住抱怨一句：「妳居然忘記今天是什麼日子！」
鍾承翰在劇中飾演個性耿直、辦案執著的警察「大金」，與李維維早在模特兒時期就曾於廣告中當過夫妻，多年後再次合作演夫妻，彼此都覺得很巧。李維維分享2人的共同回憶，模特兒時期就曾於廣告中當過夫妻，當時一起赴澳洲拍廣告，在廣告中還有個小孩，而3人與小童星的阿嬤一起過海關，沒想到卻因為阿嬤因攜帶瓜子被攔下來，差點遭罰6千澳幣（約台幣12萬元），最後向海關求情才順利放行。