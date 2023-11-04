客家妹邂逅比利時王子！櫃姐嫁進歐洲皇室 變身「首位華裔王妃」
比利時利涅王妃李然近日回到老家大陸廣東省梅州市五華縣探親，以自身經驗鼓勵家鄉年輕學子。李然是比利時首位亞裔王妃，也是地道的客家妹，她在巴黎留學期間和比利時利涅家族的查爾斯王子墜入愛河，並在2010年嫁入王室，從櫃姊搖身一變成為比利時王妃。
記者賴禹妡／綜合報導
近日李然回到老家的消息引起陸網熱議，她身穿白襯衫及牛仔褲現身廣東梅州探親，不僅參觀當地學校，更投入公益活動，和同鄉家人親切交流。但李然親民的服飾下卻是不普通的身分，因為她身旁的丈夫就是比利時最古老的利涅家族中「查爾斯王子」。
根據《每日經濟新聞》報導，李然1984年在廣東梅州出生，是地道的客家妹，她2002年到2006年間在北京語言大學攻讀金融學專業，獲得經濟學位後又前往巴黎留學，她先後在巴黎索邦大學及巴黎管理學院就讀，接著陸續在紀梵希（Givenchy）門店擔任實習生，以及巴黎世家（Balenciaga）和芬迪（Fendi）兩家品牌門店做擔任銷售。
2009年5月李然在芬迪工作時，和利涅家族查爾斯王子邂逅並相戀，當時查爾斯王子還是巴黎一名設計師，熱愛時尚的兩人很快地墜入愛河，並於2010年結婚，夫妻倆在2012年迎接小王子阿馬德奧的出生。
根據《華商報》報導，查爾斯王子的利涅家族和比利時王室並無血緣關係，現今的比利時王室僅200年歷史，而利涅家族的歷史可以追溯到11世紀，是當地最古老且最具名望的貴族王室，李然因此成為首位真正嫁入歐洲皇室的中國女子，同時也是比利時第一位華裔王妃。