香港必勝客開賣「蛇肉披薩」！外國網友快吐了 在地淡定：好浪費
看不到極限的必勝客，屢屢挑戰義大利人的包容力。繼台灣必勝客在萬聖節推出「幽靈腸粉鳳爪比薩」，香港必勝客更做自己，與在地百年老店「蛇王芬」合作，限時開賣「蛇肉披薩」，讓不少台灣網友退避三舍，反倒是香港民眾直呼：「有什麼好怕的」。
記者黃韻文／綜合報導
台灣必勝客日前萬聖節推出「幽靈腸粉鳳爪比薩」，把腸粉畫成幽靈、去骨鳳爪當成鬼爪用，吸引不少民眾嘗鮮。沒想到香港必勝客更猛，找來當地百年老店「蛇王芬」聯手，用店內招牌蛇羹及臘味飯，開發出「大吃一驚蛇羹披薩」、「驚量猛料雙腸披薩」兩款限時新品。
香港必勝客指出，餅皮上加入蛇羹、搭配起司，滿滿蛇肉口感豐富，完美還原蛇羹味道。另一款「驚量猛料雙腸披薩」，不只餅皮上有臘腸，原先的芝心餅皮還加入臘腸，油香四溢。
新品一開賣就造成不少討論，甚至被分享到美國知名論壇Reddit，網友認為香港的蛇肉披薩大幅超越台灣過去的創意，但也有人指出，香港本來就有吃蛇羹的文化。
台灣網友受到不少驚嚇：「好想吐」、「太恐怖了吧」，也敲碗期待台灣必勝客下一次的反擊。香港網友則認為，「蛇羹很普遍，有什麼好怕的」、「吃真的蛇羹就好啦」、「好浪費，有蛇不煮蛇羹」。