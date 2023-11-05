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日幣匯率貶值！日料餐廳初魚鮨「即起調降100元」　預付也退差價

▲日幣匯率貶值，預約困難日料餐廳名店「初魚鮨」宣布，因應日圓匯率回貶「即起調降100元」，預付餐費也可退差價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日幣匯率貶值，預約困難日料餐廳名店「初魚鮨」宣布，因應日圓匯率回貶「即起調降100元」，預付餐費也可退差價。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

日幣匯率貶值，竟讓日本料理餐廳主動宣布降價。大量採用高品質日本食材的預約困難名店，「初魚鮨」在粉專上公告，因應日圓匯率回貶，「即起調降100元」，而且已經預先支付餐費者也可退差價，讓饕客大讚很佛心；但也有消費者認為，破千餐費降百元不太有感。

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初魚餐飲集團旗下「初魚鮨」，主打全預約制おまかせ（Omakase）無菜單料理，選用當季鮮美水產和頂級肉品，乃至生鮮蔬果與調味佐料，皆源自日本產地當日空運直送，體現江戶前無菜單板前料理，是訂位爆滿的預約困難名店。

▲初魚餐飲集團旗下「初魚鮨」為全預約制おまかせ（Omakase）無菜單料理，主打日本空運直送食材。（圖／翻攝自初魚官網）
▲初魚餐飲集團旗下「初魚鮨」為全預約制おまかせ（Omakase）無菜單料理，主打日本空運直送新鮮食材。（圖／翻攝自初魚官網）

今年年初「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」雙品牌才漲價百元。近來日幣匯率貶值，「初魚鮨」竟主動宣布降價！在粉專上公告，「初魚鮨創業近十年來，堅持大量採用高品質日本食材，來滿足台灣眾多饕客對頂級食材之喜愛。為因應日圓匯率回貶，即日起初魚鮨之每位餐價，調降100元，至每人1700+10%。已預先支付餐費者，可於用餐現場折抵加點，酒水或直接返還差價。初魚鮨會持續秉持創業初衷，用心回饋消費者最值得的餐點。」

有饕客聽聞表示「竟然還有減價的，給推！」、「佩服」大讚很佛心；但也有消費者認為，「我差的是那100元嗎？我差的是那1700！」對於破千餐費降百元，坦言不太有感。

▲初魚餐飲集團旗下「初魚鮨」宣布「即起調降100元」。（圖／翻攝自初魚官網）
▲初魚餐飲集團旗下「初魚鮨」宣布「即起調降100元」。（圖／翻攝自初魚官網）



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