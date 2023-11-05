台灣大賽鏖戰5小時！啦啦隊詩雅「跳到噴血」PO文發聲了：很突然
中華職棒台灣大賽昨（4）日首戰在天母棒球場開打，怎料，地主隊味全龍與來勢洶洶的樂天桃猿鏖戰5個多鐘頭，雙方打到第14局才分出勝負，也讓場邊的啦啦隊「小龍女」跳到瘋掉。其中，啦啦隊練習生陳詩雅還跳到噴鼻血，急忙用衛生紙堵住，但她仍秉持著敬業精神完成任務，畫面曝光後讓粉絲好憂心。
記者詹鎰睿／綜合報導
目前還是小龍女練習生的詩雅，昨日在4、5、6局上台應援炒熱氣氛，最後幸運地與現場萬名球迷們一同見證勝利。不過，卻被眼尖的粉絲們發現，坐在位置上的詩雅，鼻子被塞了一大團的衛生紙，表情有些難受，但她仍緊盯前方場上的狀況，眼神十分堅定，相當敬業。
就有粉絲忍不住截下賽事畫面，好奇詢問詩雅，「妳不是跳到流鼻血吧！」詩雅則苦笑回應，「就...很突然，而且完全不知道流鼻血被轉播出去了啦！突然收到大家的關心，我沒事啦，很健康！」
現年28歲的詩雅，過去是偶像團體「AKB48 Team TP」的隊長，今年則跟隨妹妹十元（陳詩媛）加入啦啦隊行列，成為小龍女的一員，立刻造成球迷轟動。有趣的是，在今年台灣大賽，身為小龍女的詩雅意外與樂天女孩的妹妹上演姊妹倆的戰爭，成為比賽另類話題。