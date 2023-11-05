肯德基隱藏代碼瘋傳！69元爽吃「2蛋塔+飲料+地瓜球」：原價171元
台灣速食店品牌眾多，其中肯德基以蛋塔為經典特色，不少人購買肯德基除了炸雞套餐之外，也會加購蛋塔來吃。而近日，就有網友發現肯德基的蛋塔隱藏代碼，只要到點餐機輸入該優惠碼的話，就能夠用69元買到兩顆蛋塔加上一杯小杯飲料以及地瓜球一份，讓許多熱愛蛋塔的人直呼「太划算啦！」
記者張嘉哲/綜合報導
網友最近發現肯德基有一個隱藏代碼，只要在點餐機打上優惠碼「40426」的話，就能用69元買到兩顆蛋塔、地瓜球以及一杯小杯飲料，以肯德基單點一顆蛋塔要價45元來看，光是兩顆蛋塔就要90元，而輸入代碼不僅更便宜，還附贈地瓜球以及一杯小杯飲料，實在非常划算。
許多熱愛蛋塔的網友紛紛回應「肯德基的優惠代碼真的非常的讚欸！我的超人」、「實現蛋塔自由的時間來了！」、「哇！竟然有這個代號真的很讚耶」、「肯德基有很多代號，如果沒有點餐機的話，可以去跟櫃台喊代碼也能購買喔」、「我是直接跟櫃檯人員喊代碼點，超喜歡蛋塔的啦」。
事實上，除了網友發現的這個69元超值組合的代碼以外，肯德基官網上還有配合雙11的超值套餐，像是「40583」就是煙燻咔脆雞堡+原味蛋塔+小杯冰檸檬紅茶，套餐組合要價111元；而咔啦脆雞兩塊+原味蛋塔+小杯冰檸檬紅茶代碼則是「40584」，原價214元，優惠價格111元，都省下非常多，愛吃肯德基的人不要錯過囉！