曝柯文哲3天沒回家　陳佩琪：民調贏3%內當副手的說法很奇怪

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對於柯文哲表態，若民調贏3%以內願意退讓當副手，陳佩琪說，這和她以前學的統計學不太一樣，讓她覺得比較奇怪，因為就算輸贏在3%的誤差範圍內，但「贏就是贏，輸就是輸」。柯說贏3%要退居副手，她覺得有點奇怪，等柯文哲回家，要再問問他的講法是什麼。
陳佩琪也透露柯文哲已經3天沒回家、兩人也沒聯絡。最後一次踫面是上星期四他要出門參加士林葫蘆寺媽祖起駕大典前，匆匆吃完早餐後開了一場視訊會議，她催促著丈夫趕緊換衣服，過程中柯文哲又接了好幾個電話，接著就出門了。兩人雖住在一起，但自己沒辦法跟他講一句超過10個字的話，這幾天柯的行程很忙，連line都沒看，她為了今早的女力論壇，昨晚睡在東海大學校園，因此兩人還不曾溝通過。
對於美麗島民調顯示無論三腳督或四腳督，柯文哲皆位居老三。陳佩琪表示，昨晚她和志工互相打氣，感受到志工心裡的焦慮，但選舉是一項專業，民調等過程看看就好。柯文哲是一個聰明度達一定水準，且很努力的人，不管民調如何，相信他都會很努力把這條路走下去，不負支持者的期待。
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