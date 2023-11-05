台灣大賽勝利女神！啦啦隊賴可收工急奔球場 換衣熱舞喜迎再見轟
CPBL台灣大賽昨（4）日在天母棒球場開打，最終由味全龍劉基鴻一發再見全壘打帶走勝利，也讓現場1萬位球迷們終於可以開開心心的回家。其中啦啦隊「小龍女」的人氣成員賴可，雖然沒有登錄在昨天的應援名單，但心繫球隊的她，一結束手上的工作後立刻奔來球場，結果一上台就見證勝利，被不少粉絲們封為是味全龍的「勝利女神」。
記者詹鎰睿／綜合報導
賴可昨晚興奮地在IG上分享心情：「G1我們拿下了！」原來心繫球隊的她，當時一收工後就立刻打開球賽轉播，「竟然還在進行第10局！」便立刻飛奔到球場。抵達後，賴可急忙換上衣服，衝上舞台跳第14局，沒想到就親眼見證一發再見全壘打。
這讓賴可嗨到不行，同時也把這份榮耀以及辛苦，歸功於其他的小龍女夥伴，「真的好開心！有趕上可以跟大家一起見證G1的勝利！下場時，沿路上聽見好多人說延長賽辛苦了，但辛苦的不是我而是我的隊友們，她們今天整整跳了14局！」
貼文曝光後，大家們紛紛留言，「就是在等妳來」、「幸運女神是妳」、「妳一到味全龍就逆轉再見轟」、「好扯！真的是味全龍救世主」、「真正的勝利女神是妳！」、「原來是妳趕上了，幸運女神4ni」、「謝謝基鴻讓我看賴可拉二胡」、「找到勝利的方式」。