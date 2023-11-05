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美國人喊「台灣人被寵壞了」！揭居住14年感受　全場點頭3神優點

▲吳鳳邀請美籍藝人柯龍分享居住在台灣14年的感受，讓他直呼「台灣人真的被寵壞了」。（圖/YT@吳鳳）
▲吳鳳邀請美籍藝人柯龍分享居住在台灣14年的感受，讓他直呼「台灣人真的被寵壞了」。（圖/YT@吳鳳）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣雖然小小一個島嶼，但是有豐富的人文古蹟、景點，也有獨步全球的醫療健保制度。近日藝人吳鳳邀請美籍藝人柯龍（Tony）一起拍影片，分享在台灣居住14年的心得感想，表示在台灣生活非常便利、社會治安上也相對美國安全，還有非常優異的健保系統，直言「台灣人真的被寵壞了」。

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美籍藝人柯龍（Tony）最近上吳鳳的YouTube頻道，分享居住14年的心得，影片一開始他就說「台灣人真的被寵壞了」，接著一連串列舉台灣的許多優點，包括台灣物價便宜又方便，另外就是治安安全的問題，「台灣對我來說太安全了，安全到你隨便在一個地方放東西，隔一天回來東西卻還在」。

▲美籍藝人柯龍分享居住在台14年的感受，表示台灣方便又便宜，而且治安也非常好。（圖/吳鳳YT）
▲美籍藝人柯龍分享居住在台14年的感受，表示台灣方便又便宜，而且治安也非常好。（圖/吳鳳YT）
柯龍舉例在加州有一個法條，就是如果小偷偷竊低於950美金（約新台幣3萬元）以下的東西不會被提告或被抓，就算是精品名牌店也是相同，如果店員或者警衛要阻止的話，反而會被告。吳鳳聽了之後露出不敢置信的表情。

「你如果要做美國夢的話，就是要搭有錢人過去」柯龍說「美國的物價比台灣貴非常多，雖然收入平均比較高，但是稅金差不多也要30％到45％左右，而奇特的是，稅金高低是根據年薪多寡去決定，年薪越少，税反而越來越重，反而賺得多的人，税會越少」。

提到台灣的醫療健保制度，柯龍表示「在美國拔一顆智齒就要花費大約600美金（約新台幣19262）元」，而吳鳳也分享經驗提到「夏天時回土耳其補牙，花費了大約1萬多元新台幣，但是若在台灣找牙醫處理的話，可能2、3千元可以處理好」。

▲吳鳳分享自己在土耳其補牙結果花了台幣一萬多元，如果是在台灣的話，因為有健保制度，只要兩三千元就能處理好。（圖/吳鳳YT）
▲吳鳳分享自己在土耳其補牙結果花了台幣一萬多元，如果是在台灣的話，因為有健保制度，只要兩三千元就能處理好。（圖/吳鳳YT）
柯龍最後表示，自己已經住在台灣14年，只要再住4年，就會超過他生活在美國的時間，台灣對他來說就像是家鄉一樣，是一個非常棒的地方。影片曝光後，不少台灣人也紛紛回應「雖然很多人說台灣是鬼島，但我真的覺得台灣超級優質」、「去過歐洲、美國就會知道台灣有多好，感謝健保醫療制度」、「台灣的健保真的是一輩子的驕傲」、「去過歐美就知道台灣治安真的算很好的」、「去歐美旅遊過就知道物價有多可怕，台灣真的已經很讚了」。


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