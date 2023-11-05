張庭、林瑞陽才拿回96套房產立刻有動作！被爆入股男神億級公司
張庭和林瑞陽夫妻因在中國涉及違反傳銷，財產慘遭凍結，終於在10月贏回訴訟、拿回96套房產。他們真的是熱愛賺錢，拿回房場就有新動作，近日被發現入股男星明道自創護膚品牌的相關公司，該公司資本額高達台幣1億0993萬元。
記者蔡依庭／綜合報導
中國媒體指出，「天眼查APP」資料顯示，明道品牌相關公司「伊聖納生物科技（上海）有限公司」股東相繼退出後，張庭夫婦名下公司上海庭林企業管理有限公司就入股。
該公司在2022年6月成立，是明道自創護膚品牌「歐希納」相關公司，公司原本的股東李詩翔也是明道工作室執行長，經營範圍包括化妝品零售、日用化學產品銷售、生物化工產品技術研發、生活美容服務等，註冊的資本額為2500萬人民幣（約新台幣1億0993萬元）。
中國「天眼查App」顯示，伊聖納生物科技（上海）有限公司原本的股東李詩翔、雪梅相繼退出，新增股東為張庭夫婦上海庭林企業管理有限公司等，公司法定代表人也從李詩翔變成雪梅。
另外，更有偵探網友發現，張庭夫婦相關公司「上海上陽天禧投資管理有限公司」，與李詩翔、林朝章（明道本名）共同持股的「上海庭璨進出口有限公司」，已經註冊多個「歐希納」商標。