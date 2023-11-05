茂盛試管寶寶回娘家 迄今為全球38國家催生3.5萬名

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再者，茂盛醫院是亞洲首度運用AI試管技術的醫院，使得試管平均懷孕率一舉突破7成，遠高於國內平均3.5成，共催生超過7千名AI寶寶。第三，包超歐、美、日、東南亞、非洲等5大洲，共有38個國家與地區的試管寶寶逾3萬5千人，全來自茂盛醫院，創造了金氏世界紀錄。
前行政院秘書長卓榮泰出席盛會表示，蔡總統很重視少子化對應政策，時任行政院長的賴清德也大力推動，投入經費從150億元持續增加，明年將編列超過1200億元，挹注育兒津貼、托育補助，也擴大不孕症補助，希望台灣逐年下降的生育率，能靠父母親付出及醫療團隊協助而升，台灣需要更多新生代與活動，打造健康台灣與幸福家庭。他強調，「只要大家肯生，政府就會跟大家一起養」。
國健署長吳昭軍盛讚茂盛醫院長年努力，為全國催生最多試管寶寶。他說，今天出席盛會的試管寶寶，不少是領到試管補助款的幸運孩子，很開心跟大家一起見証生命奇蹟！台中市衛生局長曾梓展則表示，說到生小孩，全台中人都知道要找有「送子爺爺」之稱的李茂盛院長，他是全世界最會「做人」的醫師，多達38個國家及地方的不孕夫妻都慕名來求助。
「試管寶寶回娘家」活動邀來藝人候昌明主持，徐乃麟出任寶寶趣味競賽評審，還由YOYO家族帶動現場氣氛，十分熱鬧。李茂盛最近出版新書「世界的生命捕手」，也在現場舉行簽書會。