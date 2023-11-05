是否聲援富察？徐春鶯：沒能力聲援、若進立院在憲法允許下去關心

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徐春鶯強調，從政本身就不是她的人生目標，她已經到了65歲的退休年紀，沒有想要從政。民眾黨找她是因為要成立新住民委員會，後來因為民眾黨在評估考量，搞成這麼大一個風波。
徐春鶯也說明，民眾黨會找她擔任不分區立委起初是因為要成立新住民委員會，並找她擔任主委，她才開始跟民眾黨有接觸；後來說要擔任主委未來可能要擔任不分區立委候選人，她當時就拒絕了。
至於如果被民眾黨提名，不會再拒絕？也許民眾黨覺得她比較適合，她為姊妹們服務的心不會變，因此不會再拒絕。
至於有媒體詢問，八旗出版社的富察也是與台灣人結婚生子的中國人，去對岸探親時被中共國安部拘留至今，不知徐春鶯是否會想要聲援富察？徐回應，「八旗這個有在媒體上看到過，我目前來說對情況不了解，也沒有能力去聲援他」，未來若真的成為中配的代言人，也許在中華民國的法律允許的情況下，有可能會去關心一下這件事。
至於是否認同民眾黨主席柯文哲的兩岸政策，包含兩岸一家親的說法，徐春鶯說，兩岸本就一家親，可以政治理念不同，但一定要搞到要打仗嗎？最近發生戰爭，「我們也看到戰爭會死亡的是老百姓，我不希望我的孩子還沒長大就不在了，我不希望兩岸有戰爭。」