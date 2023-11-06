中配擔任立委有國安疑慮？蔡明彥：若配合統戰有證據就法辦
傳民眾黨不分區立委名單納入中國籍配偶代表徐春鶯，但遭到民進黨質疑徐有統戰背景，甚至網路上更流出徐春鶯打扮成紅衛兵歌頌毛澤東的影片。徐春鶯則於5日舉行記者會否認具有共產黨背景。國安局長蔡明彥今（6）日受訪表示，中配在台灣活動都合法的話都於以尊重，但長期配合統戰活動，接受中共資金挹注，若有具體證據，就會移送司法機關偵辦。
記者邱新博／台北報導
蔡明彥今天前往立法院外交國防委員會備詢前接受媒禮聯訪，對於中配的問題，國安局立場非常清楚，只要中配在台灣的活動都合法的話，「我們都予以尊重」。但是有長期在配合對岸的統戰活動、具有政治目的之活動的話，或接受中共資金挹注，在台灣發展組織等異常行為會予以關注，假如具體有證據，就會移送司法機關偵辦。
關於徐春鶯是否具有統戰背景？蔡明彥回應，對於個案不做公開評論，因為這涉及情資、訊源會被揭露。
至於民進黨立委趙天麟的外遇對象是否共諜？蔡明彥說，該案已經進入司法機關檢查，對於進入司法程序的個案，不便評論，也尊重調查結果。
至於總統大選逼近，由國安局特勤中心主導的「安維八號」特勤人員編組9日成軍，蔡明彥說，當天將正式對外發布關於「安維八號」的整備，成軍典禮也將實兵展示220名勤員訓練成果。
蔡明彥指出，對於新進採購的設備、裝備器材、車輛，也會藉這個機會對外展示，讓社會各界了解到該局對這次總統大選的整備工作。