高雄佛心自助餐「60元吃到飽」！客爆滿狂夾魚肉 老闆嘆人性貪婪
高雄大寮區一間自助餐店，因鄰近3個工業區，為了體恤辛苦的工人及不想浪費食物，老闆決定回饋鄉親，開放內用價格60元吃到飽。活動推出後，被網友分享到臉書社團，瞬間吸引大批顧客上門排隊搶便宜。但店家爆紅後卻相當無奈，因為許多客人夾滿魚、肉高單價食材，卻又吃不完浪費食物，違背店家當初想造福大寮人的美意，讓老闆感嘆：「我真的看見人性貪婪。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名自稱是店家鄰居的網友更新後續，表示自助餐店因為突然在網路上爆紅，導致原本一間偏僻默默無名的小店家天天爆滿，現在老闆已經將優惠時段從中午12時至13時，改至12時20分至13時，但仍有許多人排隊等候，也導致附近工人們想趁午休打包便當，卻因人潮眾多只得打消念頭。
「我想說的是請大家饒了闆娘吧！」原PO透露，老闆娘忙了一整天，卻反倒變成生意賠錢，「時間一到進店裡大魚大肉往死裡夾卻又一堆人吃不完，最後菜類乏人問津，搞到變成更浪費食材，闆娘的美意完全走鐘」。
對此，根據《聯合新聞網》報導，李姓老闆受訪時透露，內用吃到飽活動推出後，某些客人會只夾高單價的魚和肉，且量多到吃不完，最後拍拍屁股走人，剩餘的飯菜只能變廚餘，忍不住搖頭嘆：「我真的看見人性貪婪。」
而店家原先預計活動舉辦2週，如今事情走向完全違背初衷，讓老闆無奈表示，目前60元內用吃到飽還是會繼續做，但過一陣子一定會喊停，之後會再找新方案替代，但方向尚未確定。