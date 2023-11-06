巴勒斯坦裔議員控拜登挺種族滅絕　籲支持以哈停火

全球聚焦以巴戰事　美中航艦西太平洋較勁

▲全球關注以色列與哈瑪斯（Hamas）戰事之際，中國山東號航艦與十多艘艦艇與美軍2支航艦打擊群，卻悄悄在西太平洋較勁。資料照。（圖／中國軍網）
▲全球關注以色列與哈瑪斯（Hamas）戰事之際，中國山東號航艦與十多艘艦艇與美軍2支航艦打擊群，卻悄悄在西太平洋較勁。資料照。（圖／中國軍網）

中央社

（中央社台北6日綜合外電報導）舉世關注以色列與控制加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）戰事之際，中國山東號航艦與十多艘艦艇與美軍2支航艦打擊群，卻悄悄在西太平洋較勁。

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自媒體軍事記者艾里斯（Ian Ellis）在社群媒體X（即改名前的推特Twitter）貼出美中兩軍的位置圖，描述雙方在東海、菲律賓海、南海等接近台灣地緣周邊的西太平洋活動頻繁。

中方山東號航艦打擊群10月28日進入台灣東南方的菲律賓海海域聯合演訓；由6艘水面艦組成的水面作戰支隊10月28到30日從台灣東北方的東海水域進入菲律賓海；自10月26日以來在台灣周邊偵測到178架次共軍軍機活動，超過90架次侵入台灣的防空識別區。

南海方面，中國海警與海上民兵10月22日與菲律賓2船在仁愛礁碰撞；共軍飛行員10月24日以不安全方式攔截美軍B-52轟炸機、10月29日攔截加拿大直升機時還發射熱焰彈。

東海北面靠近黃海處，則發現中方一些可供軍民兩用的渡輪脫離正常航道，往南直奔廈門。

美方的雷根號航艦打擊群11月1日離開馬尼拉，與卡爾文森號航艦打擊群演練艦載機起降及空中任務；卡爾文森號打擊群11月10到20日也會與日本海上自衛隊在西太平洋聯合演習。

美日韓在黃海靠近日韓的空域舉行規模空前的3國空中軍演；美軍P-8A反潛機與驅逐艦分別於10月12、11月1日在台灣海峽執行自由航行任務（FONOP）；美軍B-52轟炸機近期降落南韓，是30多年頭一遭；美軍凱斯號（USS Miguel Keith）遠征移動基地艦穿越靠近南海的蘇祿海（Sulu sea）。（譯者：陳亦偉）1121106

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