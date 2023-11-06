快訊／GD爆涉毒後首現身警局！堅決否認吸毒 警方出動百人維安
韓團BIGBANG的G-Dragon（權志龍），近日涉嫌吸毒引發軒然大波，GD則透過律師發出多次聲明，強調自己沒有吸毒。今（6）日在他在律師的陪同之下，現身警局，強調「我跟毒品犯罪嫌疑無關，今天來到這裡就是為了揭曉此事。」
記者薛羽彤／綜合報導
GD為了盡快洗刷冤屈，上個月透過律師發表聲明表示，不用等傳喚，願意主動到警局接受調查。稍早他穿著西裝，來到仁川警廳毒品犯罪搜查科，被問到主動到案的原因，他說：「我跟毒品犯罪無關，來到這裡就是為了釐清一切，比起在這多說什麼，我想要快點去接受調查」，記者提問「漂髮、染髮是何時？」，GD坦蕩回應：「我沒有染、漂髮。」全程配合媒體詢問，GD還向粉絲喊話，「不要太擔心，我接受調查去去就回來。」隨後自行步入警局。
GD現身警局調查一事引發各界關注，吸引眾多粉絲、YouTuber等人到警局蹲點追星，南韓警方特地部署了70名機動隊以及80名來自仁川警察局的警察，守在大樓出入口以防外人進入，就怕現場秩序失控。
據韓媒報導，警方預計安排GD接受簡易試劑檢測，確認他是否有接觸毒品後，再採集尿液和毛髮，送到國立科學調查研究院進行進一步鑑定。另外也會詢問他是否願意提交手機，配合調閱相關通聯紀錄，不過他有權拒絕。
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