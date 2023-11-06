救護車當計程車用！失智婦10個月叫206次　消防局收費單竟免繳

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林祈烽今（6）日在議會質疑，這些濫用緊急救護資源的「VIP」，根本把救護車當計程車用，難道消防局都拿不出辦法，任由消防弟兄疲於奔命，甚至排擠到真正需要的人？
消防局長孫福佑表示，這兩位都是患有失智、慢性病的長輩，其中住東區的阿嬤已被家人送往長期照顧中心照顧；住海線的阿公則是健忘，不知自己到底吃過藥沒，常以身體不舒服、頭暈理由要求送醫，消防局將透過里長、民眾和衛生單位持續和家屬溝通。3位議員要求市府應有統一平台處理此事，不能放任幾位長者每天呼叫救護車載他們跑醫院。
根據消防局統計，去年救護車出勤次數16萬多次，急救案件量相當龐大，現有8大消防分隊外加1個特搜大隊，平均一天約445件救護車出勤記錄。今年以來打電話叫救護車超過30次者，有7名個人和一家養護中心，有的人還是連莊2年甚至3年的「區域冠軍」。
民眾若不當使用救護車，消防局會開具收費告知單給當事人，勸告民眾不得濫用緊急醫療資源，今年消防局開出77張的收費告知單，最後卻一毛錢都沒有收到。林祈烽指出，原因出在這些「識途老馬」會在醫院急診掛號取得就醫證明，以符合消防局的規定。
孫福佑說，消防局會檢討收費規定，扣除路人報警等特殊案件，依據醫院的檢傷分類做判斷，若未達緊急就醫標準即收費。副市長王育敏表示，緊急救護是全民共享資源，不能濫用，消防局應好好檢視數據，超過平均值太高就是異常，要有一套處理辦法和解決之道。